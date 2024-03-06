ОБЗОР | Рынок недвижимости в феврале: возвращение со дна происходит без эйфории

„Конечно, хорошая новость состоит в том, что структура сделок, совершенных на рынке, отличалась от прошлогодней, потому что тогда еще довольно много сделок заключалось на основании соглашений и обязательств, принятых во время бума. Таким образом, реальный рынок можно оценить как на 10-15% более активный, чем в прошлом году“, – пояснил руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер и добавил, что сейчас статистика справедливо отражают рыночную ситуацию, поскольку за последние два года весь воздух был выпущен как в плане цен, так и в плане активности заключения сделок.

„Постороннему наблюдателю может показаться, что февраль был скучным месяцем, возможно потому, что возвращение со дна происходит без эйфории – это путь, требующий времени и усилий“, – прокомментировал Вахтер и напомнил, что на окончательное восстановление после кризиса 2009 года потребовались годы. „Тогда выходу из кризиса во многом способствовало быстрое снижение Euribor, аналогичное которому эксперты ожидали и нынешней весной еще несколько месяцев назад. Однако, похоже, что радоваться по этому поводу нам раньше осени не придется“, – прокомментировал руководитель 1Partner Kinnisvara возможное развитие событий в ближайшем будущем.

В Таллинне в феврале сменили собственника 610 квартир, что на 12,8% больше, чем в январе. В среднем квадратный метр квартиры в столице в прошлом месяце стоил 2881 евро. Медианная цена квадратного метра квартир в Таллинне в феврале составила 2707 евро, то есть, практически осталась прежней (2712 евро в январе). Самая дорогая квартира была продана в феврале за 712 тысяч евро.

В феврале с недвижимостью в Таллинне было заключено 786 сделок купли-продажи, что примерно на шестую часть больше, чем в январе. В феврале 2023 года в Таллинне было заключено 748 сделок с недвижимостью. В феврале в Таллинне было продано 20 земельных участков с постройками, что на 13 больше, чем в январе. Самый дорогой земельный участок с постройками, предназначенный под жилую застройку, был продан в феврале за 1 218 000 евро.