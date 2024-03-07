Производитель модульных домов обанкротился: „Нельзя сражаться бесконечно“

В начале года EaHa Nordic Construction называлась Harmet Constructions – 60-процентный контрольный пакет акций компании тогда принадлежал предприятию с ограниченной ответственностью Harmet.

Затем Harmet продала компанию ее руководителям – Мехису Васару и Тармо Иванову – которые входили в число мелких акционеров. После этого фирма сменила название на EaHa Nordic Construction.

По словам банкротного управляющего Андреса Хермета, крупнейшими кредиторами EaHa Nordic Construction являются арендодатель Eesti Talleks, бывшая материнская компания Harmet, а также банк SEB с гарантийными требованиями.

„Кредиторов более сотни, общая сумма предъявленных на данный момент требований составляет более 4 миллионов евро“, – добавил Хермет. Долг компании перед Налогово-таможенным департаментом составляет почти 210 000 евро.