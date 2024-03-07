ЭКСПЕРТ | Как справиться с жилищным кредитом в случае потери работы

По данным Департамента статистики, в декабре прошлого года в Эстонии было зарегистрировано 53 311 безработных, что на 1854 человека больше, чем месяцем ранее. Среди них есть и люди с жилищным кредитом, которые с высокой вероятностью не смогут сразу найти новую работу и столкнутся с существенно сократившимся доходом, а также кредитом, который необходимо выплачивать.

Золотое правило: будьте честны и готовы к сотрудничеству.

Много говорится о том, что в случае возникновения каких-либо проблем следует немедленно уведомлять банк, а не ждать, пока долги накопятся. Бездействие только усугубит проблемы и может привести к пеням за просрочку платежа, а также к испорченной кредитной истории. Последнее означает, что в будущем получить кредит может быть гораздо сложнее.

Золотыми правилами решения кредитных проблем, по опыту сотрудничества Gjensidige и SEB, можно считать быстрое реагирование, открытость и честность: „В большинстве случаев банки стараются поддержать своих клиентов и понимают временные трудности. Ситуация становится сложной именно тогда, когда клиент больше не берет трубку и не отвечает на электронные письма“. По словам Кирсисте, дело редко доходит до суда, но иметь дело с уже „прокисшим“ кредитом гораздо неприятнее, чем вовремя прийти к разумному соглашению.

В большинстве случаев договор подразумевает платежный отпуск или уменьшение ежемесячного платежа за счет продления срока кредита.

Страховка платит за вас

По словам Кирсисте, есть еще один способ погашения кредитных платежей в случае потери работы, о котором многие даже не знают. „Страховка от потери работы делает выплаты по жилищному кредиту за человека в ситуации, если он становится безработным“, - объяснил Кирсисте, добавив, что ежемесячный платеж по такому страхованию обычно составляет от 10 до 20 евро.