Продление жилищного кредита снижает ежемесячные расходы, но в каких случаях оно действительно того стоит?

Продление срока погашения жилищного кредита может имеет смысл по двум причинам. Во-первых, более длительный срок кредита означает меньшие ежемесячные платежи. Например, если остаток жилищного кредита составляет 75 000 евро, срок его погашения – 20 лет, а общая процентная ставка, включая Euribor, составляет 5,6%, то ежемесячный платеж составит 520 евро. При продлении такого кредита на 30 лет ежемесячный платеж по кредиту уменьшится на 89 евро до 431 евро.

Чем больше остаток кредита и чем короче оставшийся срок кредита, тем в больше степени продление срока погашения позволяет сократить ежемесячные платежи по кредиту. При продлении кредита в 100 000 евро с 15 лет до 25 лет ежемесячный платеж уменьшится более заметно по сравнению с предыдущим примером – с 822 евро до 620 евро, или на 202 евро. А при продлении того же кредита с 15 до 30 лет выигрыш составит уже 249 евро.

Следует учитывать, что, согласно действующим в Эстонии правилам, максимальный срок жилищного кредита может составлять до 30 лет – как при получении нового кредита, так и при продлении существующего. Кроме того, в кредитной практике банков действует общее возрастное ограничение – возраст заемщика на момент окончания срока кредита не может превышать 75 лет. Однако из обоих правил могут быть сделаны исключения. Например, ограничение в отношении срока кредита не применяется, если кредит продлевается из-за трудностей с оплатой. В отношении возраста заемщика Coop Pank также делает исключения, если они оправданы и разумны.

Ценность денег со временем снижается

Второй причиной, почему увеличение срока жилищного кредита может иметь смысл, является инфляция. Со временем ценность денег неизбежно снижается, цены растут, и в большинстве случаев для поддержания покупательной способности заработная плата также со временем увеличивается.