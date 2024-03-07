Недвижимость
07.03.2024, 13:31

Дома за миллионы долларов в Калифорнии рискуют „уплыть“ в океан

 
ФОТО: AP/Scanpix/LETA

Когда вы покупаете недвижимость, вы всегда платите еще и за пейзаж. И не зря существует поговорка: красота требует жертв. Иногда это вид из окна. Драматический вид дома за три миллиона долларов, стоящего на краю только что обрушившейся скалы – прекрасный тому пример, пишет Delfi Dom&Sad.

В феврале в Калифорнии (США) несколько дней бушевал сильный зимний шторм, который привел к обильным осадкам, вызвавшим не только наводнение, но и несколько оползней. Буря не пощадила и богатых людей: несколько домов стоимостью в миллионы оказались на краю обрыва, и их будущее пока под вопросом.

Хотя на фотографиях ситуация выглядит довольно опасной, на данный момент домам ничего не угрожает, сообщает KCAL News. "Дома в порядке, им ничего не угрожает", – сказал доктор Луис Брюгеман, радиолог, которому принадлежит один из домов. Мэр города Дана-Пойнт, штат Калифорния, также публично подтвердил СМИ, что инженер-геотехник и строительный инспектор осмотрели объекты и не нашли причин для беспокойства. "Инженеры, которые уже осмотрели дом, сказали, что никаких повреждений и непосредственной угрозы для строения нет, и это действительно хорошая новость", – сказал мэр в интервью газете Los Angeles Times. Он отмечает, что ситуация выглядит гораздо страшнее, чем есть на самом деле.

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