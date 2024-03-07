07.03.2024, 13:31
Дома за миллионы долларов в Калифорнии рискуют „уплыть“ в океан
ФОТО: AP/Scanpix/LETA
Когда вы покупаете недвижимость, вы всегда платите еще и за пейзаж. И не зря существует поговорка: красота требует жертв. Иногда это вид из окна. Драматический вид дома за три миллиона долларов, стоящего на краю только что обрушившейся скалы – прекрасный тому пример, пишет Delfi Dom&Sad.
В феврале в Калифорнии (США) несколько дней бушевал сильный зимний шторм, который привел к обильным осадкам, вызвавшим не только наводнение, но и несколько оползней. Буря не пощадила и богатых людей: несколько домов стоимостью в миллионы оказались на краю обрыва, и их будущее пока под вопросом.