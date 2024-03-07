Дома за миллионы долларов в Калифорнии рискуют „уплыть“ в океан

В феврале в Калифорнии ( США ) несколько дней бушевал сильный зимний шторм, который привел к обильным осадкам, вызвавшим не только наводнение, но и несколько оползней. Буря не пощадила и богатых людей: несколько домов стоимостью в миллионы оказались на краю обрыва, и их будущее пока под вопросом.

Хотя на фотографиях ситуация выглядит довольно опасной, на данный момент домам ничего не угрожает, сообщает KCAL News. "Дома в порядке, им ничего не угрожает", – сказал доктор Луис Брюгеман, радиолог, которому принадлежит один из домов. Мэр города Дана-Пойнт, штат Калифорния, также публично подтвердил СМИ, что инженер-геотехник и строительный инспектор осмотрели объекты и не нашли причин для беспокойства. "Инженеры, которые уже осмотрели дом, сказали, что никаких повреждений и непосредственной угрозы для строения нет, и это действительно хорошая новость", – сказал мэр в интервью газете Los Angeles Times. Он отмечает, что ситуация выглядит гораздо страшнее, чем есть на самом деле.