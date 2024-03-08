Без утепления домов в Сомпа проблему высоких счетов за отопление не решить
Жители небольшого поселка Сомпа (часть города Кохтла-Ярве) мерзнут в своих квартирах и годами не могут добиться от муниципальной фирмы OSK Grupp, чтобы она увеличила температуру воды для отопления. В самой фирме неустанно повторяют, что температура подаваемой воды достаточна для обогрева жилья, а тепло из домов улетучивается из-за их ветхости. Эта история иллюстрирует, что, просто перекрыв кран, сэкономить на отоплении уже не получится, надо утеплять дома, пишет rus.err.ee.
Жители Сомпа возмущены тем, что им приходится платить от 200 до 400 евро в месяц за некачественное отопление. По их словам, муниципальная фирма снижает температуру подаваемой в их дома воды. „Нас беспокоит, почему такая подача воды - 64 градуса“, - сказала жительница Сомпа Вера Баранина. По словам другой жительницы поселка Ирины Власовской, когда ветряная морозная погода, ощущается, что температуру снижают и ей приходится топить печку.
„Вся наша домовая отопительная система рассчитана на то, что температура (воды) будет выше. Соответственно, у нас есть определенного размера радиаторы, которые мы не можем увеличивать или уменьшать в зависимости от того, какой новый график нам выдумали OSK Grupp“, - возмущается местный активист Диана Берсенева.
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