Без утепления домов в Сомпа проблему высоких счетов за отопление не решить

Жители небольшого поселка Сомпа (часть города Кохтла-Ярве) мерзнут в своих квартирах и годами не могут добиться от муниципальной фирмы OSK Grupp, чтобы она увеличила температуру воды для отопления. В самой фирме неустанно повторяют, что температура подаваемой воды достаточна для обогрева жилья, а тепло из домов улетучивается из-за их ветхости. Эта история иллюстрирует, что, просто перекрыв кран, сэкономить на отоплении уже не получится, надо утеплять дома, пишет rus.err.ee.