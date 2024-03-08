Каких ошибок следует избегать при покупке весной и хранении материалов для строительства дома

„Я пользуюсь несезонными предложениями и приобретаю строительные материалы заранее, надеясь сэкономить деньги или найти время для ремонтных работ позже. Это распространенная ситуация, в результате которой люди вынуждены хранить строительные материалы в течение 6-8 месяцев, а иногда и дольше“, – говорит Элвис Силиньш, руководитель отдела продаж производителя фасадных систем Cedral в Латвии.

„Большинство людей думают, что, поскольку строительные материалы – это продукция, предназначенная для наружного использования, то хранить их на улице без особого присмотра тоже допустимо. На самом деле неправильное хранение материала может привести к разного рода повреждениям, а также к дополнительным расходам“.

Воздействие влаги на различные материалы

Наибольший ущерб материалам обычно наносит влага, которая характерна для зимы и весны. Теплое латвийское лето очень благоприятно для хранения материалов, так как даже если идёт сильный дождь, влага быстро высыхает из-за высокой температуры воздуха. Это означает, что если материалы надолго остаются на улице, даже в хорошо закрытой пластиковой упаковке (фасадные и кровельные листы в большинстве случаев поставляются упакованными и на поддонах), может образоваться водяной конденсат, в результате чего влага может просочиться внутрь материала.

Повреждения от влаги могут различаться в зависимости от выбранного материала. В случае с фиброцементом в результате химической реакции могут образовываться солевые выделения, и тогда на материале образуется белый налёт соли. С кровельных листов этот материал смывается органически, но для мытья фасадов в этом случае рекомендуется использовать 5-7% лимонную кислоту.