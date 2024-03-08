Каких ошибок следует избегать при покупке весной и хранении материалов для строительства дома
Весна – время, когда строительные материалы для возведения дома обычно бывают дешевле, и зачастую люди покупают их заранее и складируют во дворе с расчетом начать строительные работы летом. Как относительно холодная весенняя погода может повлиять на качество материалов, и как их неправильное хранение может привести к дополнительным расходам, рассказал Delfi Dom&Sad.
„Я пользуюсь несезонными предложениями и приобретаю строительные материалы заранее, надеясь сэкономить деньги или найти время для ремонтных работ позже. Это распространенная ситуация, в результате которой люди вынуждены хранить строительные материалы в течение 6-8 месяцев, а иногда и дольше“, – говорит Элвис Силиньш, руководитель отдела продаж производителя фасадных систем Cedral в Латвии.
„Большинство людей думают, что, поскольку строительные материалы – это продукция, предназначенная для наружного использования, то хранить их на улице без особого присмотра тоже допустимо. На самом деле неправильное хранение материала может привести к разного рода повреждениям, а также к дополнительным расходам“.
Воздействие влаги на различные материалы
Наибольший ущерб материалам обычно наносит влага, которая характерна для зимы и весны. Теплое латвийское лето очень благоприятно для хранения материалов, так как даже если идёт сильный дождь, влага быстро высыхает из-за высокой температуры воздуха. Это означает, что если материалы надолго остаются на улице, даже в хорошо закрытой пластиковой упаковке (фасадные и кровельные листы в большинстве случаев поставляются упакованными и на поддонах), может образоваться водяной конденсат, в результате чего влага может просочиться внутрь материала.
Повреждения от влаги могут различаться в зависимости от выбранного материала. В случае с фиброцементом в результате химической реакции могут образовываться солевые выделения, и тогда на материале образуется белый налёт соли. С кровельных листов этот материал смывается органически, но для мытья фасадов в этом случае рекомендуется использовать 5-7% лимонную кислоту.
Пиломатериалы еще более чувствительны к влаге, поэтому их необходимо еще больше защищать от контакта с ней. В то же время важно уделять внимание вентиляции, поэтому жители частных домов во время реализации проекта часто предпочитают хранить древесину внутри помещений. Если древесина находится в прямом контакте с влагой и не защищена от нее в течение длительного времени, она может изменить цвет, начать трескаться и покрываться плесенью.
В худшем случае материал может быть необратимо поврежден. Это возможно в ситуациях, когда материал долгое время находился в большой луже или в грязи, что является типичным при переходе от зимы к весне.
Возможно, придется заплатить дважды
Неправильное хранение материалов может означать как дополнительные расходы, так и потерю времени. Мытье и восстановление материала потребует от мастера времени и средств, и будет более проблематично, если повреждения обнаружатся уже после начала работ по монтажу фасада или кровли. Если материал поврежден необратимо, придется считаться с расходами на приобретение новых строительных элементов.
Советы по правильному хранению материалов
Во-первых, всегда важно следовать инструкциям производителей. Несоблюдение рекомендаций производителей может привести к тому, что у фасадных отделочных материалов может измениться цвет и ухудшиться параметры долговечности, в результате чего, например, фасадный утеплитель, находившийся в течение длительного времени в намокшем состоянии, потеряет свои теплоизоляционные свойства.
В большинстве случаев приобретенные материалы следует хранить под навесом или в месте, где они не подвержены воздействию внешних условий, и размещать их не в непосредственном контакте с землей, а на какой-то поверхности или поддоне. Следует помнить, что при длительном хранении важно, чтобы материалы располагались на как можно более ровной поверхности. По возможности материалы лучше хранить в сухих помещениях или под укрытием, защищающим от влаги и ультрафиолетового излучения.