Ремонт и стройка
08.03.2024, 21:41

Строительство убежищ в зданиях станет обязательным: новые правила коснутся в том числе жилых домов, отелей и магазинов

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: GalapagosPhoto | Shutterstock

Подготовленный Министерством внутренних дел законопроект подразумевает, что в каждом новом здании площадью более 1200 квадратных метров должно быть построено убежище. Прогнозируется, что это добавит около 2% к стоимости строительства, пишет dv.ee со ссылкой на ERR.

В пятницу Министерство внутренних дел представило законопроект, регулирующий строительство убежищ в новых зданиях и их обустройство в уже существующих. Согласно законопроекту, убежище должно быть построено во всех новых зданиях, площадь которых превышает 1200 квадратных метров. Речь идет о жилых зданиях, зданиях для проживания и общественного питания, офисных зданиях, коммерческих или обслуживающих зданиях, а также зданиях, предназначенных для развлечения, образования, здравоохранения и других целей. Размер укрытия должен составлять не менее двух процентов площади здания.

Цена строительства убежища зависит от площади помещения и составляет от 1600 евро до 3200 евро за квадратный метр.

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