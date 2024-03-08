Строительство убежищ в зданиях станет обязательным: новые правила коснутся в том числе жилых домов, отелей и магазинов

В пятницу Министерство внутренних дел представило законопроект, регулирующий строительство убежищ в новых зданиях и их обустройство в уже существующих. Согласно законопроекту, убежище должно быть построено во всех новых зданиях, площадь которых превышает 1200 квадратных метров. Речь идет о жилых зданиях, зданиях для проживания и общественного питания, офисных зданиях, коммерческих или обслуживающих зданиях, а также зданиях, предназначенных для развлечения, образования, здравоохранения и других целей. Размер укрытия должен составлять не менее двух процентов площади здания.