ЭКСПЕРТ | Создать бомбоубежища реально только в новостройках

По мнению директора Института строительства и архитектуры TalTech Ярека Курницкого, Министерству внутренних дел следовало бы задуматься, стоит ли требовать от квартирных товариществ наличия в домах бомбоубежищей. Как правило, убежища имеют сложную систему вентиляции, двойные металлические двери и дорогостоящее оборудование, чтобы в них можно было находиться длительное время, сообщила в пятницу „Актуальная камера“.

Он отметил, что укрытия в подвалах старых домов создать можно, а вот бомбоубежища - крайне трудно.

„Создать бомбоубежища реально только в новостройках. Это здание нужно будет сразу проектировать таким образом, чтобы там были толстые, прочные конструкции. Мы говорим о толщине крыши в 40 см, чего в обычных зданиях нет. И задним числом эти конструкции будет очень сложно укрепить“, - сказал Курницкий.

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