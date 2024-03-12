Ремонт и стройка
12.03.2024, 10:48

„Следующие 25 лет придется платить кредит в 600 евро ежемесячно просто так“: полиция и прокуратура расследуют дело обанкротившегося производителя модульных домов

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Iris Kübarsepp
iris.kubarsepp@arileht.ee
Строительство модульного дома. Иллюстративное фото.
Строительство модульного дома. Иллюстративное фото.
ФОТО: brizmaker | Shutterstock

Обанкротившийся производитель модульных домов - компания Ösel House - не выполнила своих обещаний и оставила без имущества неизвестное количество клиентов. Кто защитит потребителя, если производитель дома оставит вам вместо дома большой жилищный кредит, который вам придется выплачивать в течение 25 лет?

Айри, которая прогадала с покупкой модульного дома в Ösel House, призналась Elu24, что следующие 25 лет они будут вынуждены платить 600 евро в месяц просто так.

С Delfi Ärileht связался читатель, который прошлым летом тоже купил модульный дом в Ösel House. Он повелся на маркетинговые предложения от того производителя. По мнению читателя, компания выглядела надежной, судя по сайту и экономическим показателям. Однако вместо разрешенной постройки, на его участке теперь неисправная канализация и трубы, которые придется выкапывать и вывозить на свалку. А также фундамент без дома и еще одно здание с поврежденным фундаментом.

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