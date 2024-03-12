12.03.2024, 10:48
„Следующие 25 лет придется платить кредит в 600 евро ежемесячно просто так“: полиция и прокуратура расследуют дело обанкротившегося производителя модульных домов(11)
ФОТО: | Shutterstock
Обанкротившийся производитель модульных домов - компания Ösel House - не выполнила своих обещаний и оставила без имущества неизвестное количество клиентов. Кто защитит потребителя, если производитель дома оставит вам вместо дома большой жилищный кредит, который вам придется выплачивать в течение 25 лет?