„Следующие 25 лет придется платить кредит в 600 евро ежемесячно просто так“: полиция и прокуратура расследуют дело обанкротившегося производителя модульных домов

Айри, которая прогадала с покупкой модульного дома в Ösel House, призналась Elu24, что следующие 25 лет они будут вынуждены платить 600 евро в месяц просто так.

С Delfi Ärileht связался читатель, который прошлым летом тоже купил модульный дом в Ösel House. Он повелся на маркетинговые предложения от того производителя. По мнению читателя, компания выглядела надежной, судя по сайту и экономическим показателям. Однако вместо разрешенной постройки, на его участке теперь неисправная канализация и трубы, которые придется выкапывать и вывозить на свалку. А также фундамент без дома и еще одно здание с поврежденным фундаментом.