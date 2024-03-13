ЭКСПЕРТ | Причины, по которым в домах энергетического класса A коммунальные платежи на самом деле не уменьшаются

„Да, конечно, в доме энергетического класса А можно ожидать очевидной экономии за счет уменьшения расходов на отопление, но для многих людей оказывается неожиданностью, что решения, создающие современный комфорт, тоже потребляют энергию и требуют регулярного обслуживания, за которое жильцам приходится платить. Вот так и получается, что ежемесячные счета не становятся меньше“, — пояснил Мартин Вахтер, говоря об участившихся в последнее время высказываниях удивленных людей при переезде в новый дом, и добавил, что в первые месяцы проживания в новом доме расходы будут даже больше, потому что необходимо накопить резервы.

„Структура расходов, разумеется, совсем другая – по сравнению со старой доброй пятиэтажкой в Мустамяэ сразу добавляются расходы, связанные с лифтом. Если в девятиэтажном панельном доме в Ласнамяэ общее потребление электроэнергии происходит за счёт нескольких лампочек на потолке лестничной клетки, то в новостройке хорошо освещены и парковка, и дворовые территории, кроме того, наклонный въезд в гараж, расположенный в подвальном этаже, обязательно должен быть освещен, а зимой, благодаря электрообогреву, на нем не должен образовываться лед“, — привел Вахтер ряд примеров и продолжил: „Ворота с электроприводом потребляют электричество — это расходы, вентиляционные установки — снова электричество и снова расходы, а еще расходы на их регулярное обслуживание и эксплуатационные расходы“.

Так, по словам Вахтера, и получается, что в здании энергетического класса А люди платят за комфорт и качество жилой среды. „Это не значит, что вы ощутимо выиграете в деньгах, ждать этого, скорее, значит обманывать себя, просто вы будете получать гораздо больше за те же деньги“, — подчеркнул Вахтер, отметив, что в одном вы все же выигрываете при покупке жилья в новом доме энергетического класса A, ведь многие банки предлагают в случае таких квартир более выгодные процентные ставки по жилищному кредиту.