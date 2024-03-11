ЭКСПЕРТ | Рынок недвижимости демонстрирует признаки восстановления

„Год начался довольно позитивно для брокеров по недвижимости, поскольку ожидалось более значительное падение, чем то, которое принесло начало года“, – сказал Ребане. „Те, кто хочет купить недвижимость, уже некоторое время занимали выжидательную позицию, и теперь есть признаки того, что люди устали откладывать принятие решений. Люди также заметили, что Euribor сегодня достиг своего пика, и все чаще говорят о его снижении“, – пояснил он.

Прогнозировалось, что состояние эстонской экономики будет гораздо хуже, но ничего экстраординарного не произошло, и это дает людям немного больше уверенности для принятия более серьезных решений. „Хотя безработица растет, но очень медленно, и рост цен также замедлился. Заработная плата также продолжает расти, хотя и более медленными темпами“, – говорит Ребане. По мнению эксперта, в настоящее время люди неплохо справляются с повседневными тратами, и это также способствует росту интереса к новой недвижимости.

Однако положительные тенденции не означают немедленного всплеска сделок. По прогнозам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, первая половина года может принести рынку недвижимости стабильные показатели продаж, а во второй половине года количество сделок несколько возрастет.

„Количество сделок может увеличиться, если Европейский центральный банк решит предпринять ожидаемый шаг по снижению процентных ставок. Однако я думаю, что снижение Euribor не будет происходить в оптимистичном нисходящем направлении, которое сейчас предсказывают рынки, – скорее всего, он последует за политикой США, где процентная ставка остается высокой в течение более длительного времени“, – добавил он.

Экономическая ситуация также повлияла на то, как строятся квартиры в новостройках: если раньше люди искали более просторные квартиры в новых комплексах, то сегодня, например, двухкомнатные квартиры в среднем составляют 45, а не 55 квадратных метров.