ФОТО | На пустыре рядом с Pirita TOP построят многоквартирные дома(2)
Фирма Liven AS приступила к строительству новых жилых домов на пустовавшей много лет территории в непосредственной близости от Pirita TOP. На прибрежном участке площадью 27 000 кв. метров будут возведены трехэтажные жилые здания, рассчитанные на 220 квартир.
„Участок по адресу Регати, 3 долгое время стоял заброшенным в ожидании того, кто вдохнет в него новую жизнь. Променад неожиданно для гуляющих обрывается в этом месте, и в целом эта территория не соответствует потребностям горожан. В последние годы в Пирита строили мало многоквартирных домов, поэтому мы рады предложить как новое качественное жилье, так и целостное решение для участка между Пирита теэ и прибрежной территорией, которая будет открыта для горожан“, — рассказал исполнительный директор AS Liven Андеро Лаур.
Планируемый объем инвестиций в застройку участка составит почти 90 млн евро. Согласно архитектурному решению объекта, всего будет возведено семь невысоких зданий, четыре из них будут готовы на первом этапе проекта. 30% квартир, которые будут построены на первом этапе проекта, уже проданы.
„Покупатели жилья стали более избирательными и осознанными, поэтому важно, чтобы, как и в случае других проектов Liven, будущие владельцы квартир могли вносить изменения в планировку своего жилья и сами выбирать внутреннюю отделку и элементы интерьера. Мы уверены, что наш индивидуальный подход привлечет в район Пирита новых постоянных жителей“, — добавил Лаур.
„Основным подрядчиком мы выбрали фирму Mitt&Perlebach OÜ, с которой успешно сотрудничали в прошлом. Мы вместе работали над зданием по адресу Суур-Патарей, 6 и микрорайоном на улице Ялами. Mitt&Perlebach — опытные профессионалы, и мы знаем, что они смогут оправдать высокие ожидания наших клиентов“, — сказал Андеро Лаур.
Предприятие Liven приобрело участок в 2021 году на аукционе за 12,02 млн евро. Затем был организован архитектурный конкурс, который, в том числе, включал создание решения для прилегающего к участку променада. Последний, согласно условиям конкурса, должен соответствовать пожеланиям и потребностям местных жителей. Выиграл конкурс проект архитектурного бюро Salto.
„Помимо самих зданий, важно было продумать то, как вдохнуть в этот микрорайон больше жизни при помощи кафе, ресторанов, организации движения. Было непросто найти решение, которое, с одной стороны, поможет создать удобную сетку улиц и позволит гостям района свободно перемещаться по нему, а, с другой стороны, обеспечит жителям домов приватность. На прилегающей к Pirita TOP территории Пирита теэ заканчивается, но сейчас у променада нет логического завершения, и проект по адресу Регати, 3 решает эту проблему“, — рассказали партнеры архитектурного бюро Salto Маарья Каск и Ральф Лыоке.
„Мы надеемся, что этот проект повысит ценность и качество городской среды в Пирита в целом и внесет свою лепту в образ Таллинна как морской столицы. Активная деятельность и развитие одного района обычно запускают положительные изменения и в соседних районах тоже. Создаваемое нами многофункциональное открытое пространство очень похоже на то, что мы привыкли видеть в Дании, Голландии и других странах Европы“, — отметили архитекторы.