ФОТО | На пустыре рядом с Pirita TOP построят многоквартирные дома

„Участок по адресу Регати, 3 долгое время стоял заброшенным в ожидании того, кто вдохнет в него новую жизнь. Променад неожиданно для гуляющих обрывается в этом месте, и в целом эта территория не соответствует потребностям горожан. В последние годы в Пирита строили мало многоквартирных домов, поэтому мы рады предложить как новое качественное жилье, так и целостное решение для участка между Пирита теэ и прибрежной территорией, которая будет открыта для горожан“, — рассказал исполнительный директор AS Liven Андеро Лаур.

Планируемый объем инвестиций в застройку участка составит почти 90 млн евро. Согласно архитектурному решению объекта, всего будет возведено семь невысоких зданий, четыре из них будут готовы на первом этапе проекта. 30% квартир, которые будут построены на первом этапе проекта, уже проданы.

„Покупатели жилья стали более избирательными и осознанными, поэтому важно, чтобы, как и в случае других проектов Liven, будущие владельцы квартир могли вносить изменения в планировку своего жилья и сами выбирать внутреннюю отделку и элементы интерьера. Мы уверены, что наш индивидуальный подход привлечет в район Пирита новых постоянных жителей“, — добавил Лаур.

„Основным подрядчиком мы выбрали фирму Mitt&Perlebach OÜ, с которой успешно сотрудничали в прошлом. Мы вместе работали над зданием по адресу Суур-Патарей, 6 и микрорайоном на улице Ялами. Mitt&Perlebach — опытные профессионалы, и мы знаем, что они смогут оправдать высокие ожидания наших клиентов“, — сказал Андеро Лаур.

Предприятие Liven приобрело участок в 2021 году на аукционе за 12,02 млн евро. Затем был организован архитектурный конкурс, который, в том числе, включал создание решения для прилегающего к участку променада. Последний, согласно условиям конкурса, должен соответствовать пожеланиям и потребностям местных жителей. Выиграл конкурс проект архитектурного бюро Salto.