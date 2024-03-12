ГАЛЕРЕЯ | В квартале Ротерманни завершено строительство офисного здания

Расположенный в самом сердце Таллинна по адресу Ахтри, 4, Roseni Maja – это современное офисное здание с шестью надземными и двумя подземными этажами, отличающееся первоклассной архитектурой, обилием света и энергоэффективностью. Генеральным подрядчиком строительства выступила компания Nordecon AS, а при строительстве были использованы наиболее современные технические решения, что обеспечило зданию маркировку класса энергоэффективности А. Кроме того, здесь есть солнечная электростанция, возможности зарядки электромобилей и парковка для велосипедов.

По словам руководителя Roseni Kinnisvara OÜ Пеэтера Кютта , стройка в самом сердце города была непростой задачей, но сегодня работы завершены, и первые арендаторы уже въехали в здание. „Сильной стороной Roseni Maja является превосходное расположение, а также энергоэффективность, которую считают важным фактором все больше предприятий. Хотя строительство здания класса энергоэффективности А обходится дороже, в долгосрочной перспективе это обеспечивает экономию средств как собственнику, так и арендаторам“, - пояснил Кютт.

Одним из якорных арендаторов Roseni Maja является адвокатское бюро Ellex Raidla, чье новое офисное помещение площадью 1438 квадратных метров расположено на шестом этаже здания – с видом на Старый город, море и квартал Ротерманни. В офисе могут разместиться 79 рабочих мест, а на данный момент в компании 76 сотрудников. Хотя многие компании предпочитают открытые офисы, Ellex Raidla остановила свой выбор на кабинетах. „Для нас наибольшая ценность – размещение всей команды на одном этаже, чтобы обеспечить максимально эффективное сотрудничество и прямое общение между разными командами. Кроме того, энергоэффективность здания соответствует нашим целям зеленого предприятия. Поскольку мы поддерживаем коллег в совмещении семейной и рабочей жизни, в офисе есть детская комната, где не будет скучно как малышам, так и детям постарше. Рабочий день разнообразят массажный кабинет и настольный теннис. Мы не можем не упомянуть прекрасное сотрудничество с фирмой AERIS, архитектурные решения интерьера которой продуманы до мельчайших деталей“, - прокомментировал управляющий партнер Ellex Raidla Антс Нымпер. „Новая рабочая среда вдохновлена ​​брендом „Edukosmos“ компании Ellex Raidla. Вдохновленная концепцией космической станции кинематографическая атмосфера, позволяет объединять информацию на разных слоях. Просторные модернистские орбиты, тонкие космические текстуры, осознанное использование материалов и футуристический свет“, - описала новый офис креативный директор AERIS и архитектор интерьеров Кятлин Оллук.