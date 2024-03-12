Недвижимость
12.03.2024, 12:26

ГАЛЕРЕЯ | В квартале Ротерманни завершено строительство офисного здания

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ФОТО: Oleg Hartsenko | Roseni Kinnisvara

Строительство офисного здания Roseni Maja в квартале Ротерманни завершено, и в него въехал якорный арендатор верхнего этажа здания – адвокатское бюро Ellex Raidla.

Расположенный в самом сердце Таллинна по адресу Ахтри, 4, Roseni Maja – это современное офисное здание с шестью надземными и двумя подземными этажами, отличающееся первоклассной архитектурой, обилием света и энергоэффективностью. Генеральным подрядчиком строительства выступила компания Nordecon AS, а при строительстве были использованы наиболее современные технические решения, что обеспечило зданию маркировку класса энергоэффективности А. Кроме того, здесь есть солнечная электростанция, возможности зарядки электромобилей и парковка для велосипедов.

По словам руководителя Roseni Kinnisvara OÜ Пеэтера Кютта, стройка в самом сердце города была непростой задачей, но сегодня работы завершены, и первые арендаторы уже въехали в здание. „Сильной стороной Roseni Maja является превосходное расположение, а также энергоэффективность, которую считают важным фактором все больше предприятий. Хотя строительство здания класса энергоэффективности А обходится дороже, в долгосрочной перспективе это обеспечивает экономию средств как собственнику, так и арендаторам“, - пояснил Кютт.

Одним из якорных арендаторов Roseni Maja является адвокатское бюро Ellex Raidla, чье новое офисное помещение площадью 1438 квадратных метров расположено на шестом этаже здания – с видом на Старый город, море и квартал Ротерманни. В офисе могут разместиться 79 рабочих мест, а на данный момент в компании 76 сотрудников. Хотя многие компании предпочитают открытые офисы, Ellex Raidla остановила свой выбор на кабинетах. „Для нас наибольшая ценность – размещение всей команды на одном этаже, чтобы обеспечить максимально эффективное сотрудничество и прямое общение между разными командами. Кроме того, энергоэффективность здания соответствует нашим целям зеленого предприятия. Поскольку мы поддерживаем коллег в совмещении семейной и рабочей жизни, в офисе есть детская комната, где не будет скучно как малышам, так и детям постарше. Рабочий день разнообразят массажный кабинет и настольный теннис. Мы не можем не упомянуть прекрасное сотрудничество с фирмой AERIS, архитектурные решения интерьера которой продуманы до мельчайших деталей“, - прокомментировал управляющий партнер Ellex Raidla Антс Нымпер. „Новая рабочая среда вдохновлена ​​брендом „Edukosmos“ компании Ellex Raidla. Вдохновленная концепцией космической станции кинематографическая атмосфера, позволяет объединять информацию на разных слоях. Просторные модернистские орбиты, тонкие космические текстуры, осознанное использование материалов и футуристический свет“, - описала новый офис креативный директор AERIS и архитектор интерьеров Кятлин Оллук.

Помимо Ellex Raidla, в Roseni Maja переедут KPMG, Prism FP Analytics, Medemis и другие предприятия. Свободные помещения здесь пока еще есть. 3 апреля на первом этаже здания откроется поп-ап магазин-галерея Roseni новой концепции, кураторами которой являются модельер Эва Хансон и дизайнер аксессуаров Кадри Круус. В галерее можно купить всю представленную здесь продукцию, но ее могут и просто посетить все желающие познакомиться с наиболее интересными на данный момент именами и производителями в эстонском мире аксессуаров и моды. Вы можете прийти в галерею Roseni как на выставку, а также встретиться там с дизайнерами на различных вечерних мероприятиях – для бесед и вдохновения. Галерея будет открыта до 30 июня.

Проект Roseni Maja развивает Roseni Kinnisvara OÜ, дочернее предприятие NG Investeeringud OÜ. Roseni Maja спроектирован архитектурными бюро EVATA и Siim & Põllumaa, за дизайн интерьера отвечал ARS Projekt, а строительство вела фирма Nordecon AS. Партнером Roseni Maja по поиску арендаторов и заключению договоров является международная риелторская компания Colliers.

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