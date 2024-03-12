ГАЛЕРЕЯ | В квартале Ротерманни завершено строительство офисного здания(7)
Строительство офисного здания Roseni Maja в квартале Ротерманни завершено, и в него въехал якорный арендатор верхнего этажа здания – адвокатское бюро Ellex Raidla.
Расположенный в самом сердце Таллинна по адресу Ахтри, 4, Roseni Maja – это современное офисное здание с шестью надземными и двумя подземными этажами, отличающееся первоклассной архитектурой, обилием света и энергоэффективностью. Генеральным подрядчиком строительства выступила компания Nordecon AS, а при строительстве были использованы наиболее современные технические решения, что обеспечило зданию маркировку класса энергоэффективности А. Кроме того, здесь есть солнечная электростанция, возможности зарядки электромобилей и парковка для велосипедов.
По словам руководителя Roseni Kinnisvara OÜ Пеэтера Кютта, стройка в самом сердце города была непростой задачей, но сегодня работы завершены, и первые арендаторы уже въехали в здание. „Сильной стороной Roseni Maja является превосходное расположение, а также энергоэффективность, которую считают важным фактором все больше предприятий. Хотя строительство здания класса энергоэффективности А обходится дороже, в долгосрочной перспективе это обеспечивает экономию средств как собственнику, так и арендаторам“, - пояснил Кютт.
Одним из якорных арендаторов Roseni Maja является адвокатское бюро Ellex Raidla, чье новое офисное помещение площадью 1438 квадратных метров расположено на шестом этаже здания – с видом на Старый город, море и квартал Ротерманни. В офисе могут разместиться 79 рабочих мест, а на данный момент в компании 76 сотрудников. Хотя многие компании предпочитают открытые офисы, Ellex Raidla остановила свой выбор на кабинетах. „Для нас наибольшая ценность – размещение всей команды на одном этаже, чтобы обеспечить максимально эффективное сотрудничество и прямое общение между разными командами. Кроме того, энергоэффективность здания соответствует нашим целям зеленого предприятия. Поскольку мы поддерживаем коллег в совмещении семейной и рабочей жизни, в офисе есть детская комната, где не будет скучно как малышам, так и детям постарше. Рабочий день разнообразят массажный кабинет и настольный теннис. Мы не можем не упомянуть прекрасное сотрудничество с фирмой AERIS, архитектурные решения интерьера которой продуманы до мельчайших деталей“, - прокомментировал управляющий партнер Ellex Raidla Антс Нымпер. „Новая рабочая среда вдохновлена брендом „Edukosmos“ компании Ellex Raidla. Вдохновленная концепцией космической станции кинематографическая атмосфера, позволяет объединять информацию на разных слоях. Просторные модернистские орбиты, тонкие космические текстуры, осознанное использование материалов и футуристический свет“, - описала новый офис креативный директор AERIS и архитектор интерьеров Кятлин Оллук.
Помимо Ellex Raidla, в Roseni Maja переедут KPMG, Prism FP Analytics, Medemis и другие предприятия. Свободные помещения здесь пока еще есть. 3 апреля на первом этаже здания откроется поп-ап магазин-галерея Roseni новой концепции, кураторами которой являются модельер Эва Хансон и дизайнер аксессуаров Кадри Круус. В галерее можно купить всю представленную здесь продукцию, но ее могут и просто посетить все желающие познакомиться с наиболее интересными на данный момент именами и производителями в эстонском мире аксессуаров и моды. Вы можете прийти в галерею Roseni как на выставку, а также встретиться там с дизайнерами на различных вечерних мероприятиях – для бесед и вдохновения. Галерея будет открыта до 30 июня.
Проект Roseni Maja развивает Roseni Kinnisvara OÜ, дочернее предприятие NG Investeeringud OÜ. Roseni Maja спроектирован архитектурными бюро EVATA и Siim & Põllumaa, за дизайн интерьера отвечал ARS Projekt, а строительство вела фирма Nordecon AS. Партнером Roseni Maja по поиску арендаторов и заключению договоров является международная риелторская компания Colliers.