ВИДЕО | Подвал дома в одном из районов Таллинна страдает от воды

Вода течет постоянно, это уже серьезная проблема. Для подвала это означает влажность, сырость, плесень и прочие прелести.

Все эти водяные несчастья и беды начались после реконструкции парка, который находится неподалеку.

Как выяснило „Зеркало“ у чиновников, подвальные водные процедуры жильцов этого дома будут сопровождать еще как минимум год.

Хотя у Александра есть предложение, как хотя бы временно решить этот вопрос. В парке до сих пор сохранилась система старых канав, которую было бы легко соединить с временным коллектором, чтобы избыточная вода не попадала бы в подвал дома Александра, а все-таки стекала в море. По словам Александра, для этого нужно прокопать совсем немного, всего несколько десятков метров. Однако реалии современной жизни сводят эту идею на нет.

Тем не менее в доме на улице Сюста никто не сидит сложа руки. Товарищество предпринимает усилия по защите своего здания от избыточной воды, откачивая воду из подвала и улучшая вентиляцию.

Кажется, что Александру придется еще как минимум полтора года ходить в резиновых сапогах по подвалу своего дома, но учитывая тот факт, что подобные проекты склонны затягиваться, возможно, и дольше. Но по крайней мере, свет в конце туннеля уже забрезжил, и, возможно, в будущем решение по отводу дождевой воды с территории всего района наконец-то заработает.

Подробнее смотрите в видеосюжете.