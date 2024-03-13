Недвижимость
13.03.2024, 14:21

Шестимесячный Euribor опустился ниже отметки в 3,9%

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, в начале этой недели опустилась ниже отметки в 3,9%, пишет rus.err.ee.

В понедельник ставка „еврибора“ сроком на полгода составила 3,892%. Ниже отметки в 3,9% ставка опустилась впервые с 16 февраля.

На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

Если ранее аналитики прогнозировали, что к концу этого года Euribor может опуститься до 2,5%, то теперь они начинают пересматривать свои оценки. По оценке SEB, ставка Euribor к концу 2024 года не опустится ниже 3%.

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