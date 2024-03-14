Квартира в Испании: долгий путь от мечты до реальной сделки(7)
Мечта Аннели Лооритс о покупке квартиры в Испании свершилась – в конце декабря прошлого года она получила ключи. Это был долгий и извилистый процесс, но уроки, полученные на этом пути, достойны того, чтобы поделиться ими с другими, говорит она, пишет dv.ee.
„Наша большая мечта сбылась! Теперь у нас есть крошечная квартира в прекрасном средиземноморском городке, где мы можем видеть из окна апельсиновые деревья, усыпанные плодами, и сидеть на солнце в свитере в открытом кафе в конце декабря“, – говорит Аннели Лооритс, которая получила ключи от своей испанской квартиры в конце прошлого года.
Лооритс – инвестор и страстная любительница путешествий по миру. Сегодня стоимость портфеля Лооритс составляет около 350 000 евро, и этого результата она добилась примерно за три года работы на саму себя.
Определяя свои цели на прошлый год, Лооритс включила в них идею о собственном небольшом гнездышке в Испании, которое уже много лет было в ее списке желаний. Подумала – сделала. И вот в начале прошлого года Лооритс и ее спутник жизни начали делать первые реальные шаги на пути к своей мечте.