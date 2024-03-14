Квартира в Испании: долгий путь от мечты до реальной сделки

„Наша большая мечта сбылась! Теперь у нас есть крошечная квартира в прекрасном средиземноморском городке, где мы можем видеть из окна апельсиновые деревья, усыпанные плодами, и сидеть на солнце в свитере в открытом кафе в конце декабря“, – говорит Аннели Лооритс, которая получила ключи от своей испанской квартиры в конце прошлого года.

Лооритс – инвестор и страстная любительница путешествий по миру. Сегодня стоимость портфеля Лооритс составляет около 350 000 евро, и этого результата она добилась примерно за три года работы на саму себя.

Определяя свои цели на прошлый год, Лооритс включила в них идею о собственном небольшом гнездышке в Испании, которое уже много лет было в ее списке желаний. Подумала – сделала. И вот в начале прошлого года Лооритс и ее спутник жизни начали делать первые реальные шаги на пути к своей мечте.