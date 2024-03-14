14.03.2024, 09:46
В итоговой версии евродирективы убрали требование об обязательной реновации старых зданий
ФОТО: | Delfi Meedia
Одобренная Европарламентом во вторник директива по энергоэффективности зданий предусматривает цели по повышению энергоэффективности, но не налагает на собственников существующего жилого фонда прямых обязательств по его реконструкции, пишет rus.err.ee.
Такие пояснения дала экономический советник представительства Европейской комиссии в Эстонии Аве Шанк-Лукас в передаче „Reporteritund“ на радиостанции Vikerraaadio.
„Для жилых зданий не устанавливаются конкретные числовые показатели. Каждая страна должна будет определить свою собственную национальную траекторию движения к снижению энергопотребления в стандартных жилых зданиях“, - сказала Шанк-Лукас.
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