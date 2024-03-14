Принципы определения земельного налога в ближайшем будущем могут измениться(3)
Министр по делам регионов Мадис Каллас направил на согласование Союзу городов и волостей Эстонии, министерствам и госучреждениям законопроект, который изменит принципы определения земельного налога с 2025 и 2026 годов. Согласно документу, местные самоуправления могли бы сами принимать решение об освобождении земли под домом от налога, а ежегодный земельный налог можно было бы повысить, пишет rus.err.ee.
По словам Калласа, цель изменений – повысить финансовую автономию местных самоуправлений и предоставить им более широкие права в принятии решений относительно размера земельного налога на своей территории.
Законопроект предусматривает возможность принятия решения о размере земельного налога местным самоуправлением исходя из местных потребностей, целей и соглашений. По словам министра, значительная часть самоуправлений заявила, что не намерена повышать земельный налог в ближайшие годы.
Законопроектом предусмотрено увеличение лимита ежегодного повышения земельного налога. Сейчас этот лимит составляет 10% в год, а в 2025 году, согласно законопроекту, он увеличится до 50% в год.
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