Принципы определения земельного налога в ближайшем будущем могут измениться

Министр по делам регионов Мадис Каллас направил на согласование Союзу городов и волостей Эстонии, министерствам и госучреждениям законопроект, который изменит принципы определения земельного налога с 2025 и 2026 годов. Согласно документу, местные самоуправления могли бы сами принимать решение об освобождении земли под домом от налога, а ежегодный земельный налог можно было бы повысить, пишет rus.err.ee.