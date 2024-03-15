Норвежские трудности обанкротили производителя домов

„Жизнь вносит свои коррективы. Мы должны справиться с этими ударами судьбы, роли предпринимателя и члена правления сопутствуют такие ситуации, ничего не поделаешь“, – заметил глава Arne Majad OÜ Арго Сауль.

Позапрошлый год был для компании рекордным: выручка увеличилась на половину, почти до 11,5 миллиона евро, прибыль от бизнеса выросла на 80 процентов, почти до 1,3 миллиона. На прошлый год прогнозировалось сокращение объемов на 30 процентов, но реальный спад оказался значительно глубже и составил 60 процентов.

Банкротство в Норвегии

По словам Арго Сауля, родным рынком компании всегда была Норвегия. В какой-то момент пробовали начать производство элементных домов для рынков Центральной Европы, но это оказалось невыгодным, и пять лет назад один из производственных цехов был закрыт.