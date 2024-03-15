Сложное финансовое положение вынуждает собственников пустующих квартир сдавать жилье в аренду

„Предложений по аренде квартир сейчас огромное количество. Особенно в январе их число на портале недвижимости значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом, эта тенденция продолжилась и в феврале. В прошлом месяце количество рекламы в Таллинне выросло на 25%, в Тарту – на 18%, а в Пярну – на 90%“, – прокомментировал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.