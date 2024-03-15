Сложное финансовое положение вынуждает собственников пустующих квартир сдавать жилье в аренду
В январе на рынке аренды недвижимости в Эстонии появилось почти на четверть больше, а в феврале – на 14% больше квартир, чем предлагалось год назад. В настоящее время арендатора для жилых помещений в плохом состоянии найти трудно, свидетельствует свежая статистика портала Kinnisvara24, пишет rus.err.ee.
„Предложений по аренде квартир сейчас огромное количество. Особенно в январе их число на портале недвижимости значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом, эта тенденция продолжилась и в феврале. В прошлом месяце количество рекламы в Таллинне выросло на 25%, в Тарту – на 18%, а в Пярну – на 90%“, – прокомментировал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
По уездам наибольшее количество новых объявлений об аренде было в Рапламаа (123%), на Сааремаа (80%), а также в Вырумаа и Ида-Вирумаа (58%). При этом арендных квартир за пределами крупных городов на портале предлагается меньше, поэтому добавление всего десяти объявлений сильно меняет процент предложений.
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