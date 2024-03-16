На два года дольше, на 20 млн дороже: Liven приступила к строительству жилья в Пирита

В начале марта девелоперская компания Liven AS объявила о начале строительства жилых домов на участке по адресу Регати пст., 3, в Пирита, рядом с комплексом зданий, построенным для олимпийской регаты 1980 года. На территории, отделенной от моря только узкой полоской берега, будут построены трехэтажные жилые дома суммарно на 220 квартир. Общая площадь застройки составит 27 000 квадратных метров.

Так это делается в Таллинне

Землю на Регати пст., 3 группа Liven приобрела летом 2021 года. Участок, оформленный на фирму Liven Kodu 20 OÜ, на 90% предназначен для размещения жилья и на 10% – под коммерческие помещения. Руководитель компании Андеро Лаур в момент приобретения заявлял, что к началу 2024 года на участке будут построены первые жилые дома. Тем не менее, строительная техника появилась в Пирита только к нынешнему марту.