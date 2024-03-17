Мало кто об этом знает: для чего на дне чашки делают канавки

Ранее мы рассказывали, как лучше всего использовать петельку на сите. Теперь вместе с Merkur расскажем, для чего нужны выемки на чашках.

Для чего у кружек есть канавки внизу

Желобок на чашках выполняет сразу несколько практических функций. Первая касается термической стойкости посуды. Когда вы наливаете в чашку кипяток, небольшая выемка на дне позволяет воздуху проходить под сосуд. Хотя с нашей точки зрения такая маленькая дырочка не имеет значения, для керамики она огромна. Благодаря этому чашки не трескаются при больших перепадах температур.

Вторая функция небольшой выемки связана с мытьем ее в посудомоечной машине. Обычно грязные чашки кладут в посудомоечную машину дном вверх. Во время мытья на них скапливается вода. Выемки на чашке не дают скапливаться воде.

Практичный дизайн имеет еще одну функцию. Если вы когда-нибудь проливали кофе, возможно, вы замечали, что некоторые чашки прилипают к столу. Если да, то это была чашка без выемки на дне.