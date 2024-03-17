Микрорайон муниципальных квартир в Таллинне удостоен престижного мирового сертификата

В феврале этого года муниципальные жилые дома на Раадику в части города Ласнамяэ были удостоены сертификата BREEAM, который основывается на наиболее широко признанных в мире и детальных принципах оценивания.

Чтобы присвоить зданию „зеленый знак“, его оценивают по целому ряду категорий, которых может быть до восьми: учитывается благополучие пользователей, энергоэффективность, доступность и наличие современного транспортного сообщения, устойчивость здания, озеленение вокруг него и т. д. Муниципальные дома на Раадику удостоены „зеленого знака“ BREEAM на уровне „отлично“, чему в первую очередь способствовали высокий класс энергоэффективности жилых зданий, возможность регулировать внутренний климат, использование качественных строительных материалов, обширная зеленая зона и наружные зоны отдыха для жителей.

По словам Маргуса Тали, эксперта Tepsli, являющегося лицензированным оценщиком BREEAM, до сих пор сферой зеленой сертификации была охвачена прежде всего коммерческая недвижимость, а жилым домам стали уделять внимание только с 2020 года. „Во всех странах Балтии сертифицирование жилых домов проводилось редко, и до настоящего времени единственными жилыми зданиями в Эстонии, получившими знак BREEAM, оставались входящие в портфель Lumi Capital съемные квартиры Lumi Kodud в кварталах Мануфактуури и Айанди. Теперь весомого признания удостоены и муниципальные дома на Раадику“, – сказал Тали. В то же время дома на Раадику являются первым во всей Восточной Европе муниципальным жильем, получившим знак BREEAM. „Мы видим, что сознательность на рынке растет – всё больше желание посредством сертификации убедиться в том, что уже существующее здание или новостройка соответствуют всем современным и вытекающим из зеленого поворота условиям“, – добавил Тали.