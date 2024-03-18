Советы дизайнера: как сделать антивандальный ремонт, чтобы жильцы его не убили

1. Определиться со стилем интерьера

При сдаче квартиры в аренду предпочтение стоит отдавать универсальным, простым и минималистичным решениям.

Чем меньше декорирующих деталей, тем меньше риск повреждений стен, потолков и полов.

Оптимальные варианты: минимализм, лофт, хай-тек, скандинавский стиль и т. п.

Лучше всего оформлять пространство нейтральными оттенками, чтобы интерьер нравился разным категориям арендаторов. Иными словами — универсальность должна быть превыше индивидуальности.

2. Выбрать износостойкие материалы

Чтобы обои на стенах не висели кусками, а линолеум на полу не был закрыт прибитым гвоздями ковриком, выбирать отделочные материалы нужно крайне ответственно.

В приоритете все варианты с высоким уровнем износостойкости, отлично моющиеся и максимально долговечные.

Хорошие антивандальные варианты:

- ламинат, класс стойкости к износу — высокий;

- керамогранит, отлично смотрятся модели с имитацией камня или мрамора;

- плитка, имеющая глазурованное антискользящее покрытие;

- в кухне — HPL-столешницы (HPL расшифровывается как High Pressure Laminate, что означает „пластик высокого давления“. — Прим. ред.);

- обои под покраску;

- декоративная штукатурка;

- панели из массива дерева, защищенные противоударным покрытием;

- сверхстойкие краски и прочее.

Потолки лучше сразу сделать подвесными, но без сложных переходов и архитектурных изысков.

3. Купить прочную и легко моющуюся мебель

При выборе предметов интерьера необходимо останавливаться на мягкой мебели, обитой прочным текстилем или качественной кожей. Эти материалы нормально воспринимают частое очищение.

Идеально, если на креслах и диванах будут усилены углы и подлокотники будут защищены деревянными накладками.

Если на рынке нашлось несколько моделей, подходящих по бюджету и размерам, то выбор лучше делать в пользу мебели со съемными чехлами (можно постирать или заменить новыми).

Отличным решением становятся предметы интерьера с лаконичными формами, простыми декорирующими деталями.

4. Приобрести качественную технику