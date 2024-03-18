Советы дизайнера: как сделать антивандальный ремонт, чтобы жильцы его не убили
При сдаче квартиры в аренду многие владельцы опасаются за её внешний вид, ведь к чужому имуществу не все относятся бережно. Чтобы приятный внешний вид жилплощади сохранялся как можно дольше, риск повреждений надо минимизировать. Каких правил придерживаться, чтобы жильцы не убили ваш ремонт и вам не пришлось потом капиталить квартиру, „Секрету“ рассказала основательница дизайн-бюро Carmine Home Надя Кармин, пишет „Рамблер“.
1. Определиться со стилем интерьера
При сдаче квартиры в аренду предпочтение стоит отдавать универсальным, простым и минималистичным решениям.
Чем меньше декорирующих деталей, тем меньше риск повреждений стен, потолков и полов.
Оптимальные варианты: минимализм, лофт, хай-тек, скандинавский стиль и т. п.
Лучше всего оформлять пространство нейтральными оттенками, чтобы интерьер нравился разным категориям арендаторов. Иными словами — универсальность должна быть превыше индивидуальности.
2. Выбрать износостойкие материалы
Чтобы обои на стенах не висели кусками, а линолеум на полу не был закрыт прибитым гвоздями ковриком, выбирать отделочные материалы нужно крайне ответственно.
В приоритете все варианты с высоким уровнем износостойкости, отлично моющиеся и максимально долговечные.
Хорошие антивандальные варианты:
- ламинат, класс стойкости к износу — высокий;
- керамогранит, отлично смотрятся модели с имитацией камня или мрамора;
- плитка, имеющая глазурованное антискользящее покрытие;
- в кухне — HPL-столешницы (HPL расшифровывается как High Pressure Laminate, что означает „пластик высокого давления“. — Прим. ред.);
- обои под покраску;
- декоративная штукатурка;
- панели из массива дерева, защищенные противоударным покрытием;
- сверхстойкие краски и прочее.
Потолки лучше сразу сделать подвесными, но без сложных переходов и архитектурных изысков.
3. Купить прочную и легко моющуюся мебель
При выборе предметов интерьера необходимо останавливаться на мягкой мебели, обитой прочным текстилем или качественной кожей. Эти материалы нормально воспринимают частое очищение.
Идеально, если на креслах и диванах будут усилены углы и подлокотники будут защищены деревянными накладками.
Если на рынке нашлось несколько моделей, подходящих по бюджету и размерам, то выбор лучше делать в пользу мебели со съемными чехлами (можно постирать или заменить новыми).
Отличным решением становятся предметы интерьера с лаконичными формами, простыми декорирующими деталями.
4. Приобрести качественную технику
При обустройстве квартиры под аренду не стоит экономить на технике. К жилью со всеми удобствами (включая стиральную машину-автомат, холодильник, плазменную ТВ-панель, микроволновую печь и т. д.) интерес потенциальных арендаторов всегда выше.
Чтобы не менять технику каждый год и не тратить время на оформление ремонта, лучше изначально приобрести продукцию известных брендов с хорошими потребительскими отзывами.
Важно: некоторые владельцы недвижимости загораются идеей покупки б/у бытовых приборов на торговых площадках. Делать этого не стоит, т. к. срок гарантийного ремонта там давно истек, кроме того, у любой сложной аппаратуры есть свой эксплуатационный ресурс. Иными словами, купленный с рук холодильник может плохо морозить, отключаться не вовремя и вообще сломаться в самый неподходящий момент.
Но приобретать навороченные модели, интегрируемые в систему „умный дом“ тоже не надо. Делать подобного рода вложения в быт незнакомых людей по меньшей мере неразумно, а по большей — финансово затратно.
5. Выбрать надежную сантехнику без лишних деталей
Обустраивая пространство ванной комнаты, не стоит пытаться реализовать сложные решения.
Рельефные поверхности часто накапливают отложения извести, если их недостаточно тщательно и регулярно очищают. К сожалению, уборку в квартире на совесть делают не все арендаторы.
При покупке смесителей и прочих конструктивных элементов предпочтение стоит отдавать накладным моделям, т. к. встроенные при поломке потребуют демонтажа отделки.
6. Установить сигнализацию и системы безопасности
Контролировать сохранность своего имущества разумно. Установка системы сигнализации поможет избежать различных неприятных ситуаций в будущем.
При сдаче в аренду не всех помещений удаленный контроль позволит перекрыть доступ арендаторов в закрытые помещения.
Квартира, в которой делается ремонт для сдачи ее в аренду, должна быть оборудована следующими устройствами и системами безопасности:
- датчики утечки газа и улавливатели дыма;
- „умные“ замки на комнаты, которые не предлагаются для пользования нанимателям;
- сигнализация по всему периметру жилья, особенно на дверях и окнах;
- автомат, отключающий электроснабжение при перенапряжении сети.