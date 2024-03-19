Конкуренция между банками облегчает перевод жилищного кредита на более выгодные условия

Прежде чем рефинансировать жилищный кредит в другом банке, следует ознакомиться с условиями своего кредитного договора и посчитать, окупятся ли затраты. Разумный срок окупаемости – один год. Иными словами, если перевод жилищного кредита из одного банка в другой стоит, например, 600 евро, ежемесячный выигрыш от более низких ежемесячных платежей мог бы составить не менее 50 евро. Таким образом, понесенные расходы окупаются за один год, и с этого момента уже возникает ежемесячный выигрыш.

При передаче жилищного кредита препятствием часто становятся различные расходы, связанные со сменой кредитора: плата за заключение нового договора, заказ экспертной оценки недвижимости, государственные пошлины и нотариальная плата, а также возможные процентные выплаты за досрочно расторгнутый договор.

Рефинансируя жилищный кредит, можно еще заметнее снизить месячные платежи – если вы хотите снова продлить кредит до максимального срока. Например, если остаток жилищного кредита составляет 75 000 евро, срок его погашения – 20 лет, а общая процентная ставка, включая Euribor, 5,6%, ежемесячный платеж по нему составляет 520 евро. При продлении такого кредита до 30 лет месячный платеж уменьшится на 89 евро до 431 евро.

Если еще год-два назад средняя банковская маржа составляла 1,9–2% плюс Euribor, то сегодня можно получить кредит со средней маржой в 1,6–1,8%. В зависимости от размера кредита это может означать ежемесячную экономию в десятки евро. С годами вполне реально сэкономить тысячи евро.

Вторая причина – лучшие условия, то есть прямая финансовая экономия. Благодаря росту Euribor ежемесячные платежи по кредитам стали выше. В то же время по мере усиления конкуренции банки начали предлагать более выгодную маржу. Это означает, что даже если жилищный кредит был взят всего год назад, рефинансировав его сегодня, можно получить кредит на гораздо более выгодных условиях.

Почему вообще стоит задуматься о переводе жилищного кредита в другой банк? В целом все сводится к двум основным причинам: удобству и лучшим условиям. Удобство означает, что все важные услуги находятся в одном месте, а доходы, оплата счетов и покупки проходят через ваш домашний банк. Обзор ваших финансов становится более ясным, и в качестве дополнительной возможности вы можете договориться с банком о более выгодных условиях. Например, если зарплата поступает в тот же банк, которому выплачивается жилищный кредит , клиенту часто предлагают более низкую маржу по кредиту.

Большинство договоров жилищного кредита содержат пункт, который позволяет досрочно погасить кредит без дополнительных затрат, при уведомлении не менее чем за три месяца. Если вы хотите погасить кредит быстрее, вы можете это сделать, но вам придется учитывать возможность выплаты процентов в размере до трех месяцев. Часто именно это самая дорогая часть перевода жилищного кредита в другой банк, но таких затрат можно избежать, если вы запланируете смену кредита заранее и вовремя проинформируете нынешнего кредитора о своем плане.

При заключении нового договора банки обычно взимают плату за договор, которая может составлять около 1% от суммы кредита. Однако эта плата может быть снижена, так, чтобы она оставалась в пределах нескольких сотен евро. Затраты в несколько сотен евро также необходимо учитывать при заказе новой экспертной оценки недвижимости („оценочного акта“).

Кроме того, следует учитывать нотариальные сборы и государственные пошлины, связанные с переводом кредита из старого банка в новый. Впрочем, эти расходы значительно ниже, чем при получении совершенно новой ипотеки. Здесь также можно сэкономить, воспользовавшись различными кампаниями. Например, в Coop Pank до конца апреля мы предлагаем возможность рефинансировать жилищный кредит с очень низкими расходами. Клиенту не нужно платить за заключение договора, клиенту возмещается стоимость оценочного акта, а также банк берет на себя плату за переуступку ипотеки.

Сам по себе процесс прост

Передача жилищного кредита в другой банк – это несложный процесс, и большая часть работы выполняется банком, которому передается кредит. Если вы решили рефинансировать свой жилищный кредит, стоит запросить предложения от нескольких разных банков, чтобы получить хорошее представление о рынке. Рефинансирование, по сути, представляет собой ходатайство о получении нового жилищного кредита, поэтому вам необходимо заполнить заявку и предоставить выписки со своего банковского счета за последние 6 месяцев.

Если предложение подходит, банк может принять обязывающее решение по кредиту. После получения обязывающего кредитного предложения подходящий момент, чтобы уведомить свой текущий домашний банк о желании расторгнуть кредитный договор. После подписания кредитного договора вам не придется беспокоиться о поиске нотариуса и подходящего времени – их предлагает банк, в котором будет взят кредит. Заемщику необходимо лишь сообщить нынешнему банку о времени нотариальной сделки. Также больше не нужно физически идти в нотариальное бюро, поскольку предлагается возможность удаленного заверения сделок. Таким образом, при встрече с нотариусом вы можете находиться хоть бы и на турецком курорте – если у вас есть стабильное и быстрое подключение к Интернету, возможность идентифицировать себя в цифровой форме и расчетный счет в банке.

После заключения нотариальной сделки за счет выданного кредита новый домашний банк погашает жилищный кредит бывшему банку. При этом жилищный кредит переводится в новый банк. Также необходимо обновить страхование жилья, чтобы в качестве бенефициара был указан новый держатель ипотеки, то есть банк, которому был передан жилищный кредит. На протяжении всего процесса заявителям помогают банковские администраторы, к которым можно свободно обращаться с любыми вопросами.