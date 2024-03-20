20.03.2024, 07:07
Обанкротилась еще одна связанная с Eviko строительная компания. Новый член правления фирмы ранее был осужден за убийство(4)
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В середине марта суд объявил о банкротстве компании Verde Ehituskonsult OÜ, которая занималась строительными проектами Eviko. Примечательно, что в феврале в правление компании вошел Калев Нерги, отсидевший восемь лет в тюрьме за убийство с целью ограбления, пишет dv.ee.
До прошлого лета компания Verde Ehituskonsult называлась Eviko Inseneribüroo. Это третья компания Eviko, обанкротившаяся за последние месяцы. В конце декабря суд признал банкротом AS Eviko, а в конце январе – ее дочернюю компанию Eviko Ehitus OÜ. Задолженность компаний в целом составляет более 10 млн евро.
К концу февраля в правлении Verde Ehituskonsult остался лишь один человек – Калев Нерги, который также входит в правление более десяти проблемных компаний.