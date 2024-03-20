Обанкротилась еще одна связанная с Eviko строительная компания. Новый член правления фирмы ранее был осужден за убийство

В середине марта суд объявил о банкротстве компании Verde Ehituskonsult OÜ, которая занималась строительными проектами Eviko. Примечательно, что в феврале в правление компании вошел Калев Нерги, отсидевший восемь лет в тюрьме за убийство с целью ограбления, пишет dv.ee.