ЭКСПЕРТ | Впечатление, что недвижимость дешевеет, на самом деле, ошибочное  

„Если взять за основу классический индикатор таллиннского рынка недвижимости, то есть, 2-комнатную квартиру в Ласнамяэ, построенную в советские времена, то цена квадратного метра выросла примерно на 6% по сравнению с началом 2022 года“, — поделился Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.

По мнению Вахтера, в ситуации, когда количество сделок с новостройками сокращается, следует ожидать, что и среднестатистическая цена квадратного метра снизится. „Всё зависит от структуры сделок. Если в январе этого года среднестатистический показатель упал более чем на 10% по сравнению с декабрём 2023 года, это не значит, что такое же падениепроизошло, к примеру, и в сегменте тех же сравнительно старых 2-комнатных квартир вЛаснамяэ“, — пояснил Вахтер.

Вахтер отметил, что в условиях быстро растущего рынка действует тот же принцип, то есть, не все квартиры автоматически дорожают, когда растёт средняя цена квадратного метра. „Текущее снижение средней цены квадратного метра означает не то, что цены на все квартиры падают, а только то, что старые квартиры с более низкой стоимостью квадратного метра задают тон в сделках“, – сказал Мартин Вахтер.