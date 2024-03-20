Время готовиться к подаче заявок Kredex: эксперты назвали условия, при которых солнечные панели можно устанавливать в частном доме

Производительность солнечных панелей зависит от нескольких факторов, включая интенсивность солнечного света, погоду, направление крыши, уклон и возможные тени. По словам Корба, всегда можно рассчитать производительность еще до установки солнечных батарей. „Хотя погода в Эстонии временами может быть пасмурной, солнечные батареи почти всегда могут производить достаточно энергии, чтобы частный дом мог потреблять только энергию собственного производства в течение 6-8 месяцев в году, а не покупать ее из сети. Это основано на том, что в систему также добавлен регистратор для использования энергии, вырабатываемой в течение дня, в ночное время. Здесь, конечно, необходимо учитывать особенности энергопотребления каждого домохозяйства“, — отметил руководитель по развитию Ampere.

По словам Михаила Корба , руководителя по развитию компании Ampere, которая занимается решениями в области возобновляемой энергетики, солнечные панели подходят для большинства частных домов, будь то в качестве крыши или земельного парка. Кроме того, со временем строительство солнечного парка стало более доступным, поскольку цены на панели, инверторы и записывающие устройства упали, а технологии стали еще лучше. „Как правило, условием создания солнечного парка является наличие достаточной прочности несущей конструкции крыши и подходящий кровельный материал, то есть жесть, камень или более новый этернит. Солнечные панели можно установить на старый этернит, но есть риск, что этернитная крыша сломается, и в этом случае кровельный материал придется частично заменить на новый. Кроме того, сегодня на рынке существует множество различных решений, например, панели, которые можно интегрировать в крышу, и панели, которые можно приклеить к существующему кровельному материалу“, — объяснил Корб возможности солнечных панелей.

Целью гранта Kredex на реконструкцию небольших домов является комплексная реконструкция небольших домов, достижение энергоэффективности и улучшения внутреннего климата, снижение затрат на электроэнергию и поощрение внедрения возобновляемых источников энергии. Хотя у Kredex нет отдельного тура по солнечной энергии для частных домов, солнечные панели для небольших домов можно приобрести с помощью соответствующего гранта на реконструкцию. Меру поддержки Kredex можно использовать для частного дома, секции двухквартирного дома, двухквартирного дома или рядного дома.

Он добавил, что использование решения для хранения делает счета за электроэнергию в зимнее время намного более доступными, поскольку интеллектуальная система управления может сама оценить, когда выгодно покупать энергию из сети, а когда продавать накопленную энергию в сеть. „На сайте Elektrilevi можно проверить, можно ли продавать энергию от солнечных батарей в сеть в определенном районе. Если производственные мощности на данном участке заполнены и, согласно Elektrilevi, невозможно продать их в сеть на данном участке, все равно можно производить энергию для собственных нужд с помощью солнечных батарей и использовать энергию, производимую только тогда, когда возникает необходимость“, — объяснил Корб.

По словам менеджера по продажам карт и кредитов Inbank Эвелин Рахкем, самофинансирование необходимо и для поддержки Kredex. Например, если субсидия составляет 30%, собственное участие составляет 70% от общей стоимости солнечного парка, и для покрытия самофинансирования можно использовать кредиты на зеленую энергию, предлагаемые банками. Поскольку солнечный парк имеет длительный срок службы, погашение кредита может быть растянуто на срок до десяти лет“, - отметила Рахкем.

Устройства накопления энергии помогают сэкономить как на сетевых расходах, так и на ценах на электроэнергию.

„Если с помощью поддержки Kredex, помимо солнечных панелей, есть желание повысить энергоэффективность здания другим методом, кредит на зеленую энергию можно использовать для финансирования самофинансирования строительства других возобновляемых источников энергии, таких как модернизация систем отопления или установка геотермального отопления. Также для повышения энергоэффективности объекта недвижимости, установки воздушного теплового насоса или приобретения накопителя энергии“, - описала возможности кредитования экологически чистой энергии эксперт Inbank.

Руководитель по развитию Ampere пояснил, что вся электроэнергия, производимая солнечными панелями, которую невозможно потребить на месте одновременно, изначально хранится в энергохранилище, а когда оно заполняется, излишки продаются в сеть. За каждую проданную в сеть единицу кВтч электроэнергии вы будете платить по текущей биржевой цене на электроэнергию на данный час. „Например, если биржевая цена электроэнергии составляет 0,15 евро/кВтч, а в сеть отправляется 10 кВтч солнечной энергии в час, полученная плата составит 1,5 евро (из этого необходимо вычесть маржу обратного выкупа, которая варьируется примерно от 0,004-0,007 евро/кВтч у каждого продавца электроэнергии). Если вы покупаете такое же количество энергии напрямую из сети, вам придется платить сетевую плату и налоги, которые составляют 30-40% от цены на электроэнергию. Храня электроэнергию в накопителе энергии и потребляя ее позже, вы сможете сэкономить как на сетевых расходах, так и на цене электроэнергии, которая в вечерние часы, как правило, дороже“, — пояснил Корб.

Он добавил, что если солнечные панели невозможно установить на крыше, можно рассмотреть альтернативные варианты. Например, установите солнечные панели на фасаде, на другой крыше во дворе или на земле. „Если об этих вариантах не может быть и речи, вы можете оптимизировать свои расходы именно за счет приобретения решения для хранения данных и интеллектуального устройства управления. Таким образом, можно бесплатно покупать электроэнергию на бирже в благоприятные часы или по сниженным ценам для регистратора и использовать ее в дорогие часы, тем самым снова экономя на счетах за сеть, что показывает, что использование регистратора также увеличивает и ценность энергии, производимой солнечными батареями“, — сказал Корб.