В следующем году на Штромке появится пляжный павильон со смотровой площадкой

По словам старейшины района Пыхья-Таллинн Мануэлы Пихлап, временный характер решения связан с тем, что не удалось найти строительного подрядчика для осуществления проекта, выигравшего объявленный в 2020 году архитектурный конкурс. „Построить полноценный пляжный павильон в нынешний экономически сложный период невозможно, поэтому в качестве временного решения здесь появится новое компактное модульное здание, вписывающееся в ландшафт пляжного парка“, - сказала старейшина, добавив, что в Эстонии много производителей деревянных домов, специализирующихся на модульных зданиях.

„Использование модульного здания позволяет создать интересное архитектурное решение и дизайн временного сооружения. Деревянная конструкция может быть впоследствии перемещена и предоставлена в пользование горожанам в другом месте и для других целей“, - сказал вице-мэр Тийт Терик, добавив, что использовать временный пляжный павильон на пляже Штрооми планируется пять лет.

Мануэла Пихлап подчеркнула, что функциональный интерьер планируемого пляжного павильона будет создан на основе отзывов местных жителей. „В 2022 году управа района провела сбор идей. Жители Пыхья-Таллинна высоко ценят морскую панораму – планируемое здание больше не будет закрывать вид на море с улицы Кольде, также в здании появится смотровая площадка. Бесспорное предпочтение горожане отдали кафе. Помещения пляжного павильона будут спроектированы таким образом, чтобы кафе могло работать круглый год и там было достаточно места для проведения мероприятий. В новом здании также планируется устроить сауну, душевые и туалеты“, - перечислила Пихлап.

В настоящее время ведётся подготовка к строительству временного здания. Новый пляжный павильон планируется построить к лету 2025 года. Строительство павильона подготавливает Таллиннский департамент городского имущества.