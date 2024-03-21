„Мы старались, пока могли“. Кредиторы обанкротившейся строительной компании требуют более 4 млн евро

„Удивляюсь, зачем эта компания вообще начала процесс санации, и о чем думал советник, когда полагал, что компания может быть реструктуризирована“, – сказал банкротный управляющий Ehitusfirma Fidele OÜ Андрес Тоотсман.

По его словам, у Fidele нет активов, но множество обязательств и кредиторов. Общий размер обязательств будет определен в течение двух месяцев после предъявления требований кредиторами. В плане санации было указано, что число кредиторов превышает несколько сотен, а общая сумма требований составляет более 4 млн евро.

На момент начала процедуры санации активы компании составляли 2,2 миллиона евро. Однако фактически, утверждает Тоотсманн, у компании нет активов вовсе.