ОБЪЯСНЯЕТ НОТАРИУС | На каких условиях можно выкупить часть дома, принадлежащую совладельцу?

„У дома пять совладельцев, долю одного совладельца хотят выкупить. Мы закажем у эксперта оценку дома и на основании этого определим стоимость выкупаемой части. Если эта сумма не подойдет совладельцу, долю которого хотят выкупить, имеет ли он право требовать большую сумму?“ - спрашивает читатель Maaleht.