Недвижимость
02.04.2024, 09:54

ОБЪЯСНЯЕТ НОТАРИУС | На каких условиях можно выкупить часть дома, принадлежащую совладельцу?

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ФОТО: beeboys | Shutterstock

Читатель интересуется, на каких условиях происходит выкуп части совместной собственности.

„У дома пять совладельцев, долю одного совладельца хотят выкупить. Мы закажем у эксперта оценку дома и на основании этого определим стоимость выкупаемой части. Если эта сумма не подойдет совладельцу, долю которого хотят выкупить, имеет ли он право требовать большую сумму?“ - спрашивает читатель Maaleht.

Отвечает нотариус Прийду Пярна, вице-председатель Союза собственников Эстонии

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