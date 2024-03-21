В Мустамяэ и Хааберсти планируется построить новые жилые дома

По словам вице-мэра Мадле Липпус, эффективное управление жилищным сектором Таллинна в значительной степени зависит от качества городского строительства. «При планировании многоквартирных домов важно учитывать их взаимосвязь с доступными поблизости от дома услугами, возможные изменения в общественном пространстве после их строительства и способность предложить разнообразные условия проживания. В обеих этих планировках созданы такие предпосылки», - сказала Липпус.

Цель детального планирования объекта недвижимости площадью 2,6 га по адресу Ярвеотса теэ, 46 в Хааберсти и прилегающей к нему территории заключается в создании проекта коммерческого здания высотой до трех этажей и жилого комплекса с коммерческими помещениями, высотой от двух до четырех этажей.

Ландшафтное и планировочное решение данной детальной планировки должно соответствовать целям линейного парка Путукавяйл, обеспечивать проходы и сообщение между Ярвеотса теэ и парком, а также вписать коммерческие помещения в уличное пространство. При планировании жилых помещений предполагается обеспечить среднюю общую площадь надземных помещений для каждой квартиры, составляющую 85 м², а 1- и 2-комнатные квартиры должны составлять от 40% до 50% от общего числа квартир.

Поскольку существующие здания в этом районе однообразны, застройщику необходимо заранее провести архитектурный конкурс для создания более качественного и разнообразного пространства. Подробный план подготовлен бюро RUUM JA MAASTIK OÜ, с его материалами можно ознакомиться в таллиннском реестре планировок.