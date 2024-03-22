Недвижимость
22.03.2024, 07:07

Закрывшая мебельные магазины фирма продала недвижимость в Таллинне за миллионы

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Taras Grebinets | Shutterstock

Компания Indoor, уволившая в январе 39 человек из-за закрытия мебельных магазинов Sotka и Asko, продала недвижимость в Таллинне за миллионы, пишет dv.ee.

Indoor, владеющая мебельными магазинами Sotka и Asko, продала свое здание в Таллинне на Петербури теэ и прекратит свою деятельность в Эстонии к концу марта, говорится в биржевом сообщении ее материнской компании KH Group.

Цена продажи недвижимости составила 4 миллиона евро. По данным компании, продажа добавит 3,7 миллиона евро к операционной прибыли за первый квартал 2024 года. Indoor Group владела также и правом строительства в Таллинне на Петербури теэ.

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