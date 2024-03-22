22.03.2024, 07:07
Закрывшая мебельные магазины фирма продала недвижимость в Таллинне за миллионы
Indoor, владеющая мебельными магазинами Sotka и Asko, продала свое здание в Таллинне на Петербури теэ и прекратит свою деятельность в Эстонии к концу марта, говорится в биржевом сообщении ее материнской компании KH Group.
Цена продажи недвижимости составила 4 миллиона евро. По данным компании, продажа добавит 3,7 миллиона евро к операционной прибыли за первый квартал 2024 года. Indoor Group владела также и правом строительства в Таллинне на Петербури теэ.