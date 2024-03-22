ЭКСПЕРТ | Покупатели земельных участков совершают опасные ошибки

Руководитель северного и восточного региона Pindi Kinnisvara Кристен Оливер Раттасепп сказал, что особую опасность для сделки с земельным участком представляет то обстоятельство, что незастроенный участок недвижимости часто покупают за счет собственных средств, и, поскольку рядом с покупателем нет ни консультирующего сделку банка, ни также специалиста по недвижимости, то покупатель может и не знать, можно ли вообще получить кредит под залог данной недвижимости и возводимого на ней дома. „Кредит же новому собственнику часто необходим для строительства здания, а также и новому покупателю, если в будущем возникнет необходимость продать дом“, – пояснил он.

„Наиболее распространенной проблемой является то, что приобретаемая недвижимость не имеет законного доступа. Порой отсутствует доступ от публичной дороги или не были установлены сервитуты с соседями. Правда, при содействии местного самоуправления возможно установить также и принудительное владение, но в таком случае ссоры с соседями гарантированы“, – сказал Раттасепп.

„Второй нюанс, который необходимо иметь в виду, прежде всего, на территориях, расположенных за пределами населенных пунктов, – это расстояние до пункта подключения к электросети. Если он находится на расстоянии более 400 метров от границы участка, то подключение уже идет не на основании амперной платы, а все необходимые для подключения строительные работы собственник недвижимости должен оплатить сам. Эти суммы достигли колоссальных размеров, и во многих случаях оказывают в прямом смысле негативное влияние на стоимость участка“, – сказал он.

В качестве третьего проблемного момента Раттасепп отметил вопрос водоснабжения. „Если на участке не разрешается строить буровой колодец, и, например, водоснабжение предусмотрено с участков соседей, на которых еще даже нет и колодца, или документация по его совместному пользованию или обслуживанию имеет недостатки, то в таком случае проблемы могут возникнуть очень легко“, – сказал он.

Но самой большой оплошностью Раттасепп считает стремительную покупку доходных сельскохозяйственных угодий без проверки их пригодности для строительства. „Нередки случаи, когда приобретается красивый земельный участок в живописном месте, однако вследствие различных ограничений, будь то природоохранные требования или то обстоятельство, что речь идет о ценных сельскохозяйственных землях, не выдаются условия проектирования для строительства здания“, – предупредил Раттасепп. „Порой один звонок в местное самоуправление мог бы помочь, но многим покупателям даже в голову не приходит, что на участке могут произрастать редкие растения или что его пересекает тропа сезонной миграции лягушек, и поэтому придется смириться с тем, что все уплаченные деньги попросту вылетели в трубу“, – добавил Раттасепп.