Недвижимость
19.12.2024, 12:43

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Кто должен оплачивать коммунальные счета, если владелец квартиры находится в доме по уходу?

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Ivo Mahhov
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

„Пенсионер, проживающий в многоквартирном доме и самостоятельно справляющийся с повседневными делами, составил нотариальное завещание, назначив наследника для своей квартиры на случай смерти. Но затем здоровье пенсионера ухудшилось, и его пришлось поместить в дом по уходу“, – пишет читатель Maaleht.

„Должен ли наследник ждать смерти отправленного в дом по уходу наследодателя, или нужно попросить пенсионера аннулировать завещание, чтобы наследник мог пользоваться квартирой?

Сейчас начнут копиться административные расходы на квартиру – должен ли их оплачивать пенсионер, находящийся в доме по уходу? Обязан ли теперь пенсионер продать квартиру и оплачивать счета дома по уходу? Может ли местное самоуправление потребовать продать квартиру, хотя по завещанию у нее есть наследник?

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