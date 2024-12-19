ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Кто должен оплачивать коммунальные счета, если владелец квартиры находится в доме по уходу?

„Должен ли наследник ждать смерти отправленного в дом по уходу наследодателя, или нужно попросить пенсионера аннулировать завещание, чтобы наследник мог пользоваться квартирой?

Сейчас начнут копиться административные расходы на квартиру – должен ли их оплачивать пенсионер, находящийся в доме по уходу? Обязан ли теперь пенсионер продать квартиру и оплачивать счета дома по уходу? Может ли местное самоуправление потребовать продать квартиру, хотя по завещанию у нее есть наследник?