19.12.2024, 12:43
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Кто должен оплачивать коммунальные счета, если владелец квартиры находится в доме по уходу?(1)
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„Пенсионер, проживающий в многоквартирном доме и самостоятельно справляющийся с повседневными делами, составил нотариальное завещание, назначив наследника для своей квартиры на случай смерти. Но затем здоровье пенсионера ухудшилось, и его пришлось поместить в дом по уходу“, – пишет читатель Maaleht.
„Должен ли наследник ждать смерти отправленного в дом по уходу наследодателя, или нужно попросить пенсионера аннулировать завещание, чтобы наследник мог пользоваться квартирой?
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