Долговое окно: после замены окна жильцам пришлось оплачивать ремонт фасада дома

„Я звонила в фирму и спрашивала: откуда там вообще берут работников? Но это закрытая информация. Сказали только, что у работников свое FIE, и фирма их нанимает“, – передает беседу женщина.

Ее очень беспокоит вопрос, почему фирма прислала на установку окна лишь одного сотрудника. По мнению женщины, именно из-за этого и возникли проблемы.

„Из-за того, что при замене окон все расшатывали и разламывали, один из этих квадратиков на фасаде надломился. Товарищество вызывало фирму, которая делала фасад, и они его поправляли. Потом выставили счет. Оказалось, что из-за замены окон в шести квартирах был нарушен фасад, но у нас сильнее всего. Нам выставили счет 327,10 евро. Общий счет на дом составил 1626 евро“, – рассказывает Елена.

„У нас-то девятый этаж, поэтому мы сами наверху ничего не видели. И дома ничего не чувствовалось, никакого ветра“, – объясняет женщина.

Спустя некоторое время руководство квартирного товарищества обратило внимание, что около окна есть щели. И из-за них сырость может доходить до первого этажа.

„Он сказал, что он халтурит. Двое сотрудников уехали на другой объект, а его послали к нам. Он один разламывал, расшатывал это окно. Ему было тяжело. Он такой худенький. Я даже помогала поднимать окно, чтобы поставить его. А оно действительно тяжелое“, – рассказывает женщина.

Женщина полагает, что проблема возникла из-за того, что на установку окна приехал лишь один рабочий.

„Еще соседка спрашивала, кто нам так страшно окно поменял. Ну, муж, конечно, там подколотил, как смог. И внутри отделку сам сделал, т. к. он бывший строитель. В большой комнате мы сами окно меняли, своими силами, и не было проблем с фасадом“, – уточняет женщина.

Елена с мужем заказали новое окно в фирме Uued aknad OÜ в феврале 2022 года. От момента заказа до установки прошло около двух месяцев.

Казалось бы, замена окон – дело нехитрое. Достаточно заказать подходящие окна и дождаться, когда их установят. Но оказывается, что и тут могут быть подводные камни.

„Поверьте двадцатилетнему опыту строителя и производителя окон. Тут проблема – в наружной отделке фасада здания. Это кассетная система и наружный уголок из жести, который надо было немного подправить. Наш монтажник снял бы створку и с окна подправил бы все. А фасадники вызвали автовышку и также подправили все минут за 10. Окно стоит правильно, и в панельном стандартном доме поставить его неправильно – это надо очень постараться“, – говорит Александр.

Фирма ссылается на пункт договора, где говорится: „Все необходимые строительные и отделочные работы на объекте заказчик выполняет своими силами и за свой счет, если в приложении № 1 к договору не оговорено иное. Заказчик подготавливает фронт работ самостоятельно (в т. ч. использует средства, исключающие повреждение мебели и конструкций в ходе работы), и исполнитель не несет ответственности за возникновение косвенных ущербов, сопутствующих выполнению работ, или за ущерб, возникший не по вине исполнителя, или за ущерб, возникший в связи с плохой подготовкой фронта работ“.

Последней фразой Александр имеет в виду, что по договору Елена не заказывала ни внутреннюю, ни внешнюю отделку окна после его установки.

„К установке самого окна претензий нет. Окно состоит из двух отдельных створок, которые может перенести один человек и которые входят в лифт. Также прилагается пустая рама, которая весит около 20 кг. С этой работой прекрасно справляется один человек. Монтажники сами решают свою логистику, и мы, как правило, не мешаем им в этом. На качество это никак не влияет. Законом это тоже никак не описано. Да и проблема надутая. Скупой платит дважды“, – говорит Александр.

Владелец и руководитель фирмы Александр Циунчик на запрос „МК-Эстонии“ ответил, что фирма не планирует возмещать Елене убытки, поскольку считает, что здесь нет вины работника.

„Я считаю, что фирма Uued Aknad OÜ нарушает технику безопасности, посылая одного работника. Очень странно, что фирма это игнорирует“, – резюмирует женщина.

Елена также обратилась в фирму письменно, сообщив, что понесла убытки из-за того, что на установке был один человек, который физически не справлялся с работой и испортил фасад.

Также в своем ответе Елене он подчеркивает, что в момент заказа Елена хотела сэкономить на наружной отделке. Но она обошлась бы ей дешевле, чем та сумма, которую в итоге с нее требуют за ремонт.

„Потом кто-то ее делает. Это на фото видно. Затем проходит больше года. Потом кто-то что-то ремонтирует, и вы хотите, чтобы мы это компенсировали“, – отвечает Александр Елене, которая поясняет, что отделку не заказывали, поскольку супруг Елены сам мог ее сделать.

А претензия, по ее словам, запоздала, поскольку долго ожидали ремонта фасада, а затем – счета за сделанные работы, сумму которого в свою очередь КТ распределило по квартирам, в которых были аналогичные проблемы.

Главное – выполнение обязательств

Если клиент недоволен тем, как ему оказана услуга, в том числе – услуга установки окон, то всегда есть возможность обратиться в Комиссию по потребительским спорам. Это в том случае, если уладить вопрос с поставщиком услуги не удается. Елена обратилась в комиссию, но на момент написания статьи решения еще не было, поскольку потребовались дополнительные документы.

Однако Департамент защиты потребителей дал „МК-Эстонии“ пояснения по поводу того, мог ли установку окна производить лишь один рабочий.

„В данном случае то, как поставщик оказывает свою услугу и сколько работников требуется для этого, прежде всего, зависит от самого предприятия. Важно, чтобы после заключения договора поставщик выполнил свои обязательства перед потребителем в том объеме и в тот срок, которые были согласованы“, – говорит Марго Леэн, руководитель сферы консультирования секретариата Комиссии по потребительским спорам.

Замена не была согласована

В данной ситуации также встает вопрос о том, как отрегулированы правила замены окон в квартирном товариществе? Имеется ли вообще у собственников право самостоятельно менять окна без согласования с КТ?

В КТ дома, где живет Елена, отмечают, что ни одна из квартир, которые теперь должны выплатить ущерб, не согласовывала вопрос замены окон с правлением.