Земельный налог: перед оплатой счета проверьте, не содержит ли он ошибку
Налог на землю растет, шагая в ногу со временем всеобщего роста цен. Тем не менее цифры, указанные в некоторых счетах, разосланных в феврале Налогово-таможенным департаментом (НТД), ввели получателей в состояние шока. Что делать, если положенная к оплате сумма вызывает сомнения, как проверить, сколько действительно придется заплатить за землю, и кто может не платить земельный налог, узнавала „МК-Эстония“.
В Эстонии вся земля облагается государственным земельным налогом. Согласно Закону о земельном налоге, он в полном объеме поступает в бюджет местного самоуправления.
В 2024 году владельцам земли в Эстонии было направлено 442 000 уведомлений о необходимости уплатить земельный налог. Общая сумма требований в этом году составляет 58,8 млн евро, сообщили в НТД. В течение февраля, как обычно, уведомления рассылали по электронной и обычной почте, а также СМС.
И оказалось, что 10 000 человек получили счета с неверной суммой.
„Он не мог раздуться до такой степени!“
Родители Дианы А. всю жизнь прожили в Таллинне, однако с приближением пенсии оформилось желание переехать жить из города в „деревню“. Так они стали владельцами жилплощади в пригороде, в доме на восемь квартир, где к каждой квартире еще прилагается крохотный участок земли рядом с домом – хочешь, клумбу разбивай, хочешь – тыкву выращивай, еще и для шезлонга место останется. Идеально!
Земельный налог за эту жилплощадь составлял сущие копейки – до тех самых пор, как по всей Эстонии не провели переоценку земли.
„Земля под родительским жильем стала дороже в десять раз. Соответственно, и налог должен постепенно вырасти на столько же, – говорит Диана. – Я слышала, что поднимать сумму налога будут не сразу, а частями, поэтому, когда позвонила мама и со слезами в голосе стала говорить что-то про maamaks, который больше суммы их с папой пенсий, я не стала пытаться вникнуть в ее рассказ, а сразу к ним поехала“.
Приехав к родителям, Диана взяла в руки уведомление о земельном налоге, согласно которому уплатить надлежало четырехзначную сумму.
„Признаться, это был шок, – говорит женщина, – до сих пор на земельный налог за эту недвижимость мы вообще не обращали особого внимания, но даже увеличившись в 10 раз, он не мог раздуться до такой степени!“
И лишь позвонив в службу поддержки НТД, Диана узнала, что родителям „повезло“ войти в число получивших уведомления, содержащие ошибку.
А у Марины (имя изменено) – дача в Мяхе.
„И земельный налог вырос в этом году почти в два раза! – возмущается она. – В прошлом году я заплатила за нее 230 евро, а в этом году пришел счет аж на 400 евро!“
Плательщиков стало больше
В связи с проведенной в 2023 году регулярной оценкой земель произошло скачкообразное увеличение количества людей, чей земельный налог вырос и составляет более пяти евро. Это означает, что налоговое уведомление от НТД было им направлено впервые.
По сравнению с 2023 годом добавилось около 16 тысяч новых землевладельцев и около 59 тысяч землевладельцев, чья прежняя обязанность по уплате земельного налога составляла менее 5 евро, т. е. налоговое уведомление им не отправляли. Это означает, что в 2024 году количество новых налогоплательщиков составило около 75 тысяч человек, говорится на сайте ведомства.
Тем не менее общая сумма земельного налога не выросла. В этом году будет собрано меньше земельного налога, чем в прошлом, когда было разослано 398 000 налоговых уведомлений на общую сумму 59,14 млн евро.
В этом году на налоговые платежи больше всего повлияет ограничение на увеличение земельного налога, или защитный механизм, а также – то, что ставки налога, установленные местными самоуправлениями, будут значительно ниже, чем в прошлом.
Напряженно ожидая – кто первого уведомления о земельном налоге, кто новой суммы в счете – жители Эстонии, конечно, не были вполне подготовлены к тому, что в некоторых счетах пропишут суммы прямо-таки космические. Однако в феврале 2024 года некоторые собственники жилой недвижимости получили уведомления об оплате земельного налога с такими цифрами, что глаза полезли на лоб.
Проверить данные стоит каждому
Издание Ärileht процитировало сообщение своего читателя, у которого сумма налога внезапно выросла ни много ни мало – на 8000%. Проживающей в новостройке налогоплательщик справедливо вознегодовал, увидев, что сумма налога, положенная к оплате, из прошлогодних 15 евро выросла до 1200 евро.
По мнению специалиста по коммуникациям Налогового-таможенного департамента Керту Лаадога, в данном случае речь, вероятно, идет о системной ошибке: „Для некоторых владельцев квартир в Таллинне система посчитала земельный налог за землю под всем жилым домом. К счастью, массовой проблема не является, департаменту известно о ней, и мы ищем причину ошибки, чтобы ее исправить“.
Финансово-правовой портал RUP. ee в числе наиболее распространенных ошибок также называет расчет суммы налога, произведенный без учета налоговой льготы; начисление налога на землю на предыдущего владельца земли; неправильный расчет доли собственности для некоторых землевладельцев.
„Из более чем 400 000 разосланных уведомлений около 10 000 содержали ошибки. Это означает, что у подавляющего большинства людей причин для беспокойства нет. Остальным мы отправим новое уведомление в ближайшие недели, – заверяет руководитель службы земельного налога НТД Рийта Парксепп. – В любом случае никому волноваться не надо – чтобы заплатить земельный налог, есть время до 1 апреля. Мы рекомендуем каждому проверить сумму своего земельного налога непосредственно перед оплатой“.
Посмотреть свое уведомление и оплатить земельный налог можно в среде электронных услуг НТД. Заметив ошибку в полученном счете, необходимо о ней сообщить земельному специалисту местного самоуправления.
Также не будет лишним пересмотреть в самообслуживании НТД (e-MTA) свои контактные данные, тогда департамент сможет направлять уведомления о земельном налоге по электронной почте или текстовым сообщением. В случае, если департамент не располагает адресом электронной почты налогоплательщика или номером мобильного телефона, налоговое уведомление ему отправляют на бумажном носителе обычной почтой.
Следите за цифрами!
По сравнению с последней оценкой стоимость земли в Эстонии выросла в 8,3 раза, однако в 2024 году земельный налог в том же размере не повысится. Чтобы не допустить столь резкого роста, были снижены налоговые ставки и установлен так называемый защитный механизм – 10-процентная предельная ставка (но не меньше 5 евро).
Это означает, что земельный налог будет расти не более чем на 10% в год (по сравнению с предыдущим годом), пока не достигнет предельного своего значения (следующего из налогооблагаемой цены земли и ставки земельного налога). Таким образом, глядя в полученные счета, землевладелец должен увидеть, что земельный налог по сравнению с предыдущим годом не вырос более чем на 10%. При этом если 10% – это сумма меньше 5 евро, то земельный налог возрастет-таки на полновесные 5 евро.
Защитный механизм срабатывает, если сумма земельного налога для кадастрового участка (до вычета льгот и скидок) более чем на 10% превышает сумму за предыдущий период. Если кадастровый участок имеет льготы или вычеты, то размер земельного налога в 2024 году может отличаться от суммы за предыдущий год более чем на десять процентов. В этом году все действующие льготы и освобождения будут сохранены, говорится на сайте налогового ведомства.
В среде электронных услуг НТД (e-MTA) обзор прогноза земельного налога на 2024 год был открыт в октябре прошлого года, чтобы дать людям представление о предполагаемых налоговых обязательствах в 2024 году. При необходимости люди могли уточнить вопросы, связанные со стоимостью своей земли, с Земельным департаментом, проводившим очередную оценку, с местным самоуправлением, установившим налоговые ставки, или пересмотреть данные в Крепостной книге.
Чтобы налоговое уведомление и сумма в нем не стали неожиданностью, департамент рекомендует всегда заранее ознакомиться со своими данными в e-MTA.
Освобождение от уплаты и налоговые льготы
Освобождение и все налоговые льготы в 2024 году сохраняются.
С 2024 года льгота на землю под жильё будет добавлена и к земельному участку совместного назначения, если одним из целевых назначений является земля под жилую застройку. Например, если на первом этаже многоквартирного дома находится коммерческая площадь, то с 2024 года собственник жилья не будет платить земельный налог с коммерческой земли, находящейся в этом доме.
В 2024 году от земельного налога по-прежнему освобождена земля под жилой застройкой, если там расположено его место жительства, площадью 0,15 гектара в зоне плотной застройки и 2 гектара в других местах.
Землевладелец имеет право на налоговую льготу на землю жилой застройки, если по состоянию на 1 января:
является владельцем или пользователем земельного участка;
земля используется с целью жилой застройки или в качестве приусадебного участка, входящего в состав доходной сельскохозяйственной земли;
если в расположенном на данной земле здании находится его место жительства в соответствии с данными, внесёнными в Регистр народонаселения.
В случае квартирной собственности действует не облагаемый налогом предельный размер земли под жилой застройкой, который распределяется между каждой квартирной собственностью в соответствии с ее долей собственности. Если земля находится в совместной или долевой собственности, то не облагаемая налогом предельная ставка распространяется на всех собственников совместно.
Местное самоуправление может предоставить дополнительное освобождение от налога на землю пенсионерам до 0,15 га и репрессированным в размере всей находящейся в его пользовании земли жилой застройки или приусадебного участка в доходной сельскохозяйственной земле. Для получения освобождения от уплаты налога необходимо подать ходатайство в местное самоуправление.
Источник: Налогово-таможенный департамент
Как заплатить земельный налог?
Земельный налог уплачивают землевладельцы или землепользователи – как частные лица, предприятия, так и государство. Основанием для обложения земельным налогом является право собственности или пользования земли.
Если пользование землей не переоформлено в предусмотренном Законом о земельной реформе порядке, то налог уплачивает пользователь земельного участка.
При обременении земли правом застройки или пользовладением (один из видов личного сервитута, который является схожим с бессрочной арендой и правом использовать недвижимую вещь и получать от неё плоды, а также личное право пользования жилищем или его частью), земельный налог уплачивает застройщик или владелец, извлекающий от участка выгоды.
Если недвижимость (участок со строениями) разделена на квартирную собственность, то собственник каждой квартиры уплачивает земельный налог за свою квартирную собственность.
Земельный налог в размере менее 64 евро на землю, расположенную в любой единице местного самоуправления, должен быть уплачен одним платежом до 1 апреля. В случае, если оплате подлежит сумма, превышающая 64 евро, до 1 апреля необходимо оплатить как минимум половину суммы, но не менее 64 евро. Оставшаяся часть земельного налога должна быть уплачена не позднее 1 октября.
Наиболее удобным способом оплаты земельного налога является электронная услуга НТД (www.maasikas.emta.ee), также можно оплатить счет банковским переводом, в бюро департамента и с помощью электронного счета. При заполнении налоговой декларации также можно отметить, чтобы сумму земельного налога удержали из положенной вам суммы возврата.