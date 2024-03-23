Недвижимость
23.03.2024, 11:16

Земельный налог: перед оплатой счета проверьте, не содержит ли он ошибку

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Shutterstock

Налог на землю растет, шагая в ногу со временем всеобщего роста цен. Тем не менее цифры, указанные в некоторых счетах, разосланных в феврале Налогово-таможенным департаментом (НТД), ввели получателей в состояние шока. Что делать, если положенная к оплате сумма вызывает сомнения, как проверить, сколько действительно придется заплатить за землю, и кто может не платить земельный налог, узнавала „МК-Эстония“.

В Эстонии вся земля облагается государственным земельным налогом. Согласно Закону о земельном налоге, он в полном объеме поступает в бюджет местного самоуправления.

В 2024 году владельцам земли в Эстонии было направлено 442 000 уведомлений о необходимости уплатить земельный налог. Общая сумма требований в этом году составляет 58,8 млн евро, сообщили в НТД. В течение февраля, как обычно, уведомления рассылали по электронной и обычной почте, а также СМС.

И оказалось, что 10 000 человек получили счета с неверной суммой.

„Он не мог раздуться до такой степени!“

Родители Дианы А. всю жизнь прожили в Таллинне, однако с приближением пенсии оформилось желание переехать жить из города в „деревню“. Так они стали владельцами жилплощади в пригороде, в доме на восемь квартир, где к каждой квартире еще прилагается крохотный участок земли рядом с домом – хочешь, клумбу разбивай, хочешь – тыкву выращивай, еще и для шезлонга место останется. Идеально!

Земельный налог за эту жилплощадь составлял сущие копейки – до тех самых пор, как по всей Эстонии не провели переоценку земли.

„Земля под родительским жильем стала дороже в десять раз. Соответственно, и налог должен постепенно вырасти на столько же, – говорит Диана. – Я слышала, что поднимать сумму налога будут не сразу, а частями, поэтому, когда позвонила мама и со слезами в голосе стала говорить что-то про maamaks, который больше суммы их с папой пенсий, я не стала пытаться вникнуть в ее рассказ, а сразу к ним поехала“.

Приехав к родителям, Диана взяла в руки уведомление о земельном налоге, согласно которому уплатить надлежало четырехзначную сумму.

„Признаться, это был шок, – говорит женщина, – до сих пор на земельный налог за эту недвижимость мы вообще не обращали особого внимания, но даже увеличившись в 10 раз, он не мог раздуться до такой степени!“

И лишь позвонив в службу поддержки НТД, Диана узнала, что родителям „повезло“ войти в число получивших уведомления, содержащие ошибку.

А у Марины (имя изменено) – дача в Мяхе.

„И земельный налог вырос в этом году почти в два раза! – возмущается она. – В прошлом году я заплатила за нее 230 евро, а в этом году пришел счет аж на 400 евро!“

Плательщиков стало больше

В связи с проведенной в 2023 году регулярной оценкой земель произошло скачкообразное увеличение количества людей, чей земельный налог вырос и составляет более пяти евро. Это означает, что налоговое уведомление от НТД было им направлено впервые.

По сравнению с 2023 годом добавилось около 16 тысяч новых землевладельцев и около 59 тысяч землевладельцев, чья прежняя обязанность по уплате земельного налога составляла менее 5 евро, т. е. налоговое уведомление им не отправляли. Это означает, что в 2024 году количество новых налогоплательщиков составило около 75 тысяч человек, говорится на сайте ведомства.

Тем не менее общая сумма земельного налога не выросла. В этом году будет собрано меньше земельного налога, чем в прошлом, когда было разослано 398 000 налоговых уведомлений на общую сумму 59,14 млн евро.

В этом году на налоговые платежи больше всего повлияет ограничение на увеличение земельного налога, или защитный механизм, а также – то, что ставки налога, установленные местными самоуправлениями, будут значительно ниже, чем в прошлом.

Напряженно ожидая – кто первого уведомления о земельном налоге, кто новой суммы в счете – жители Эстонии, конечно, не были вполне подготовлены к тому, что в некоторых счетах пропишут суммы прямо-таки космические. Однако в феврале 2024 года некоторые собственники жилой недвижимости получили уведомления об оплате земельного налога с такими цифрами, что глаза полезли на лоб.

Проверить данные стоит каждому

Издание Ärileht процитировало сообщение своего читателя, у которого сумма налога внезапно выросла ни много ни мало – на 8000%. Проживающей в новостройке налогоплательщик справедливо вознегодовал, увидев, что сумма налога, положенная к оплате, из прошлогодних 15 евро выросла до 1200 евро.

По мнению специалиста по коммуникациям Налогового-таможенного департамента Керту Лаадога, в данном случае речь, вероятно, идет о системной ошибке: „Для некоторых владельцев квартир в Таллинне система посчитала земельный налог за землю под всем жилым домом. К счастью, массовой проблема не является, департаменту известно о ней, и мы ищем причину ошибки, чтобы ее исправить“.

Финансово-правовой портал RUP. ee в числе наиболее распространенных ошибок также называет расчет суммы налога, произведенный без учета налоговой льготы; начисление налога на землю на предыдущего владельца земли; неправильный расчет доли собственности для некоторых землевладельцев.

„Из более чем 400 000 разосланных уведомлений около 10 000 содержали ошибки. Это означает, что у подавляющего большинства людей причин для беспокойства нет. Остальным мы отправим новое уведомление в ближайшие недели, – заверяет руководитель службы земельного налога НТД Рийта Парксепп. – В любом случае никому волноваться не надо – чтобы заплатить земельный налог, есть время до 1 апреля. Мы рекомендуем каждому проверить сумму своего земельного налога непосредственно перед оплатой“.

Посмотреть свое уведомление и оплатить земельный налог можно в среде электронных услуг НТД. Заметив ошибку в полученном счете, необходимо о ней сообщить земельному специалисту местного самоуправления.

Также не будет лишним пересмотреть в самообслуживании НТД (e-MTA) свои контактные данные, тогда департамент сможет направлять уведомления о земельном налоге по электронной почте или текстовым сообщением. В случае, если департамент не располагает адресом электронной почты налогоплательщика или номером мобильного телефона, налоговое уведомление ему отправляют на бумажном носителе обычной почтой.

Следите за цифрами!

По сравнению с последней оценкой стоимость земли в Эстонии выросла в 8,3 раза, однако в 2024 году земельный налог в том же размере не повысится. Чтобы не допустить столь резкого роста, были снижены налоговые ставки и установлен так называемый защитный механизм – 10-процентная предельная ставка (но не меньше 5 евро).

Это означает, что земельный налог будет расти не более чем на 10% в год (по сравнению с предыдущим годом), пока не достигнет предельного своего значения (следующего из налогооблагаемой цены земли и ставки земельного налога). Таким образом, глядя в полученные счета, землевладелец должен увидеть, что земельный налог по сравнению с предыдущим годом не вырос более чем на 10%. При этом если 10% – это сумма меньше 5 евро, то земельный налог возрастет-таки на полновесные 5 евро.

Защитный механизм срабатывает, если сумма земельного налога для кадастрового участка (до вычета льгот и скидок) более чем на 10% превышает сумму за предыдущий период. Если кадастровый участок имеет льготы или вычеты, то размер земельного налога в 2024 году может отличаться от суммы за предыдущий год более чем на десять процентов. В этом году все действующие льготы и освобождения будут сохранены, говорится на сайте налогового ведомства.

В среде электронных услуг НТД (e-MTA) обзор прогноза земельного налога на 2024 год был открыт в октябре прошлого года, чтобы дать людям представление о предполагаемых налоговых обязательствах в 2024 году. При необходимости люди могли уточнить вопросы, связанные со стоимостью своей земли, с Земельным департаментом, проводившим очередную оценку, с местным самоуправлением, установившим налоговые ставки, или пересмотреть данные в Крепостной книге.

Чтобы налоговое уведомление и сумма в нем не стали неожиданностью, департамент рекомендует всегда заранее ознакомиться со своими данными в e-MTA.

Освобождение от уплаты и налоговые льготы

Освобождение и все налоговые льготы в 2024 году сохраняются.

С 2024 года льгота на землю под жильё будет добавлена и к земельному участку совместного назначения, если одним из целевых назначений является земля под жилую застройку. Например, если на первом этаже многоквартирного дома находится коммерческая площадь, то с 2024 года собственник жилья не будет платить земельный налог с коммерческой земли, находящейся в этом доме.

В 2024 году от земельного налога по-прежнему освобождена земля под жилой застройкой, если там расположено его место жительства, площадью 0,15 гектара в зоне плотной застройки и 2 гектара в других местах.

Землевладелец имеет право на налоговую льготу на землю жилой застройки, если по состоянию на 1 января:

  • является владельцем или пользователем земельного участка;

  • земля используется с целью жилой застройки или в качестве приусадебного участка, входящего в состав доходной сельскохозяйственной земли;

  • если в расположенном на данной земле здании находится его место жительства в соответствии с данными, внесёнными в Регистр народонаселения.

В случае квартирной собственности действует не облагаемый налогом предельный размер земли под жилой застройкой, который распределяется между каждой квартирной собственностью в соответствии с ее долей собственности. Если земля находится в совместной или долевой собственности, то не облагаемая налогом предельная ставка распространяется на всех собственников совместно.

Местное самоуправление может предоставить дополнительное освобождение от налога на землю пенсионерам до 0,15 га и репрессированным в размере всей находящейся в его пользовании земли жилой застройки или приусадебного участка в доходной сельскохозяйственной земле. Для получения освобождения от уплаты налога необходимо подать ходатайство в местное самоуправление.

Источник: Налогово-таможенный департамент

Формула расчета земельного налога, используемая с 2024 года

Земельный налог с 2024 года = стоимость земли (евро) × ставка налога (%) – защитный механизм – освобождение от уплаты налогов – налоговые льготы.

При условии, что в кадастровую единицу не вносятся изменения, сумма земельного налога меняется в таком порядке:

  • Облагаемая налогом цена земли в 2023 году – 2400 евро. Сумма земельного налога в 2023 году – 60 евро (налоговая ставка 2,5%).

  • Облагаемая налогом цена земли в 2024 году – 20 000 евро (налоговая ставка 0,5%).

  • Расчетная сумма земельного налога в 2024 году – 66 евро (+10% по сравнению с предыдущим годом).

  • Расчетная сумма земельного налога в 2025 году – 72,6 евро (+10% по сравнению с предыдущим годом).

Как заплатить земельный налог?

Земельный налог уплачивают землевладельцы или землепользователи – как частные лица, предприятия, так и государство. Основанием для обложения земельным налогом является право собственности или пользования земли.

  • Если пользование землей не переоформлено в предусмотренном Законом о земельной реформе порядке, то налог уплачивает пользователь земельного участка.

  • При обременении земли правом застройки или пользовладением (один из видов личного сервитута, который является схожим с бессрочной арендой и правом использовать недвижимую вещь и получать от неё плоды, а также личное право пользования жилищем или его частью), земельный налог уплачивает застройщик или владелец, извлекающий от участка выгоды.

  • Если недвижимость (участок со строениями) разделена на квартирную собственность, то собственник каждой квартиры уплачивает земельный налог за свою квартирную собственность.

  • Земельный налог в размере менее 64 евро на землю, расположенную в любой единице местного самоуправления, должен быть уплачен одним платежом до 1 апреля. В случае, если оплате подлежит сумма, превышающая 64 евро, до 1 апреля необходимо оплатить как минимум половину суммы, но не менее 64 евро. Оставшаяся часть земельного налога должна быть уплачена не позднее 1 октября.

Наиболее удобным способом оплаты земельного налога является электронная услуга НТД (www.maasikas.emta.ee), также можно оплатить счет банковским переводом, в бюро департамента и с помощью электронного счета. При заполнении налоговой декларации также можно отметить, чтобы сумму земельного налога удержали из положенной вам суммы возврата.

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