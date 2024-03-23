Земельный налог: перед оплатой счета проверьте, не содержит ли он ошибку

В Эстонии вся земля облагается государственным земельным налогом. Согласно Закону о земельном налоге, он в полном объеме поступает в бюджет местного самоуправления.

В 2024 году владельцам земли в Эстонии было направлено 442 000 уведомлений о необходимости уплатить земельный налог. Общая сумма требований в этом году составляет 58,8 млн евро, сообщили в НТД. В течение февраля, как обычно, уведомления рассылали по электронной и обычной почте, а также СМС.

И оказалось, что 10 000 человек получили счета с неверной суммой.

„Он не мог раздуться до такой степени!“

Родители Дианы А. всю жизнь прожили в Таллинне, однако с приближением пенсии оформилось желание переехать жить из города в „деревню“. Так они стали владельцами жилплощади в пригороде, в доме на восемь квартир, где к каждой квартире еще прилагается крохотный участок земли рядом с домом – хочешь, клумбу разбивай, хочешь – тыкву выращивай, еще и для шезлонга место останется. Идеально!

Земельный налог за эту жилплощадь составлял сущие копейки – до тех самых пор, как по всей Эстонии не провели переоценку земли.

„Земля под родительским жильем стала дороже в десять раз. Соответственно, и налог должен постепенно вырасти на столько же, – говорит Диана. – Я слышала, что поднимать сумму налога будут не сразу, а частями, поэтому, когда позвонила мама и со слезами в голосе стала говорить что-то про maamaks, который больше суммы их с папой пенсий, я не стала пытаться вникнуть в ее рассказ, а сразу к ним поехала“.

Приехав к родителям, Диана взяла в руки уведомление о земельном налоге, согласно которому уплатить надлежало четырехзначную сумму.

„Признаться, это был шок, – говорит женщина, – до сих пор на земельный налог за эту недвижимость мы вообще не обращали особого внимания, но даже увеличившись в 10 раз, он не мог раздуться до такой степени!“

И лишь позвонив в службу поддержки НТД, Диана узнала, что родителям „повезло“ войти в число получивших уведомления, содержащие ошибку.

А у Марины (имя изменено) – дача в Мяхе.