Покупать или арендовать: насколько выгодно сейчас брать кредит на покупку жилья?

„Я сдавала за 500 евро, и до какого-то времени мой кредит полностью покрывался. Но с ростом Euribor сейчас выплаты по кредиту уже больше 500 евро. Последний раз я получила арендную плату в апреле 2023 года. Тогда мой платеж банку составлял 484,45 евро плюс страховка кредита – 22,73 евро. То есть уже тогда мне еле-еле хватало 500 евро на покрытие выплат“, – говорит Аннели.

Не так давно девушка сдавала эту квартиру, и доход от аренды с натяжкой покрывал ежемесячные выплаты банку.

Аннели живет в ласнамяэской квартире, за которую выплачивает кредит. Квартира площадью 40 кв. м располагается в доме 2020 года постройки. Кредит на эту покупку Аннели взяла в том же году.

Что же в таком случае сейчас делать тем, кто задумывается о своем жилье? Надо ли бежать в банк и оформлять жилищный кредит ? Что выгоднее?

По прогнозам, к концу этого года 3-месячная ставка Euribor снизится до 2,6%, а к концу следующего – до 2,2%, возможно – даже будет ниже 2%. Это уменьшит разницу между жилищными кредитами с плавающей процентной ставкой и кредитами с зафиксированной ранее на более высоком уровне процентной ставкой. И, по сравнению с некоторыми другими странами, жилищные кредиты с плавающей процентной ставкой могут даже стать более дешевыми, пишет Delfi со ссылкой на свои источники.

Специалисты отмечают, что Европейский центральный банк в этом году продолжит снижение процентных ставок, поэтому и Euribor тоже скоро еще больше снизится.

В Эстонии большинство жилищных кредитов имеют плавающую процентную ставку, т. е. зависят от роста и снижения Euribor (Euribor – это сокращение от Euro Interbank Offered Rate, что переводится с английского как „европейская межбанковская ставка предложения).

По последним данным, в Эстонии – самые большие ставки по кредитам в Еврозоне. В ноябре процентная ставка по жилищному кредиту составила 5,86%. Примерно такие же показатели – в Латвии и Литве. А вот в Финляндии, где зарплаты повыше, ставка по жилищному кредиту в ноябре составила 4,39%.

Покупать или не покупать? Продавать или не продавать? Достиг ли рынок недвижимости уже „дна“, которого многие так ждут, или не достиг? Этими вопросами задаются многие жители страны. Рынок недвижимости никогда не спит. Но понять, какие процессы там в данный момент преобладают, человеку непосвященному сложновато.

Максим занимается инвестиционной недвижимостью, – он покупал исключительно однокомнатные квартиры, поскольку именно они пользовались не так давно большим спросом, – и сдавал их в аренду. Мужчина рассказывает, что в конце прошлого года из-за роста ставки еврибор арендная плата перестала покрывать по всем его объектам платежи по кредиту.

„А ведь подразумевается, что я должен получать с этих инвестиций еще и прибыль, – подчеркивает Максим. – В итоге встал ребром вопрос повышения платы за аренду. Но сейчас рынок арендной недвижимости перегрет, предложение больше спроса, и нужно искать ту тонкую грань, на которой балансировать, чтобы арендатор не ушел к другому арендодателю“.

Хочу или нуждаюсь?

„Для оформления кредита и покупки жилья на самом деле нет неправильного времени“, – говорит руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель.

Но в то же время она отмечает, что активность покупателей на рынке снизилась. В прошлом году ходатайств о кредитах было на 8% меньше, чем годом ранее. Кредиты берут, прежде всего, те люди, у кого есть срочная необходимость в приобретении жилья и кто хорошо продумал свои планы и возможности.

„Стоит делать различие между желанием и необходимостью“, – говорит Ватсель.

Она добавляет, что интрессы все еще высоки, и цены на недвижимость пока значительно не снижаются. Поэтому стало гораздо меньше тех, кто берет кредит для покупки второго жилья, а также тех, кто просто спонтанно меняет его.