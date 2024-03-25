ЭКСПЕРТ | Большинство инвесторов в сфере аренды в действительности являются не бизнесменами, а спекулянтами

У тех, кто занял прочные позиции на рынке арендных квартир еще несколько лет назад, дела, конечно же, до сих пор идут очень хорошо, поскольку цены на недвижимость очень сильно выросли, и как бы вы ни считали, они в любом случае в плюсе. Помимо этого, цены на аренду со временем возросли, благодаря чему улучшились и показатели продуктивности. Однако сегодня начинать бизнес с таким же подходом уже невозможно. Почему?

В благоприятные времена, то есть в 2010–2022 годы, когда рынок стабильно рос, было так легко все упрощать. Например, таким образом: в год в качестве дохода от аренды поступает 6% от стоимости приобретения недвижимости, и финансовые расходы (читай: платеж по основной сумме + процент) составляют 4% от остатка кредита (читай: от стоимости приобретения), таким образом, остается 2%, и если удастся скупить десять арендных квартир, то инвестор каждый год зарабатывает примерно пятую часть от стоимости одной квартиры. При этом, никто не утруждал себя включением в формулу даже государственных налогов. Задним числом сложно дать оценку тому, сколько за подобным упрощением жадности и сопутствующей ей глупости и сколько желания „обскакать“ своих друзей-родственников. Во всяком случае, в результате получилось все очень плохо.

„Хотя основным виновником кажущейся утраты прибыльности и по этой причине погружения арендного бизнеса в летаргический сон считается Euribor, в реальности главным действующим лицом был, есть и будет все же сам инвестор. Если исключить тех людей, которые в промежутке уволились с основного места работы, переориентировавшись, по сути дела, в собственников отелей, и начали предлагать размещение туристам, то в действительности арендный бизнес оставался убыточным также и в то время, когда Euribor был негативным, то есть проценты по кредитам сохранялись на достаточно низком уровне. Многие просто не поняли этого. Или не хотели понять. Но наиболее вероятной причиной являлось все же, то, что люди не желали утруждать себя или попросту не умели производить элементарные математические расчеты.

В нынешнем столетии арендный бизнес никогда не был чрезмерно прибыльным. У арендодателя, в лучшем случае, оставалась половина или три четверти дохода, но и это, в первую очередь, за пределами столицы. Точнее говоря, классический арендный бизнес настолько ненадежен, что более умные обходят его стороной. В достаточно упрощенном виде можно сказать, что к убыткам в этой сфере приводят следующие расходы: пустующие площади, которые обычно составляют примерно 5%, и говоря простым языком, это означает, что в среднем, примерно каждые два года арендная квартира остается пустой примерно целый месяц и денег не приносит; амортизация, то есть естественный износ, что с учетом необходимого ремонта сломанных предметов, а также очень скромного, но время от времени необходимого санитарного ремонта, даже при консервативных расчетах составляет, по меньшей мере, 3% в год, причем потребовать эти затраты с арендатора так просто не получится; кроме того, прочие расходы, будь то юридическая помощь, ремонтный фонд и пр., что также составляет примерно 1% в год.

Вот такие элементарные расчеты. И если мы посмотрим теперь на то, что наскоро произведенные в „хорошие времена“ расчеты давали как будто бы 2% продуктивности, то в действительности она составляла целых 2-5-3-1=-7% в год! Минус семь!

Но почему же люди вообще занимаются арендным бизнесом, если он доставляет больше хлопот, чем прибыли?

Не отдавая в этом отчет даже самим себе, большинство инвесторов, занявших определенные позиции в сфере аренды, в действительности являются не бизнесменами в этой области, а попросту спекулянтами, поскольку источником всего этого дохода (и в действительности,. в глубине души также и ожиданий в его отношении!) являлся стабильный и быстрый рост стоимости недвижимости, что позволяло покрывать все прочие расходы и сохранять постоянную прибыль.