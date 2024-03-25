Банк: с апреля условия для получения жилищного кредита станут менее жесткими

По словам Игоря Хабала, для работающих в Эстонии коммерческих банков действует условие в отношении минимальных требований к получателям жилищных кредитов, чтобы люди не шли на слишком большие риски. „До сих пор банкам Эстонии при оценке кредитоспособности заемщика следовало производить расчет так, чтобы человек мог бы без проблем выплатить либо указанную в кредитном договоре процентную ставку, к которой были добавлены 2 процентных пункта, либо шесть процентов годовых, в зависимости от того, что больше“, — сказал Хабал.

„Однако с 1 апреля надбавка в два процентных пункта применяться не будет, и расчет должен производиться либо по кредитному договору, либо с максимальной годовой процентной ставкой шесть процентов. „Требование, согласно которому ежемесячные кредитные и лизинговые платежи ходатайствующего о кредите могут составлять не более 50% его чистого дохода, остаётся в силе. По сути, это изменение означает, что действующие правила будут смягчены, и у многих людей появится возможность получить кредит на большую сумму“, — сказал Хабал.

„В этом году есть несколько хороших новостей как для заемщиков, так и для всего сектора недвижимости – во-первых, ожидается постепенное снижение Euribor. Если бы ставка Euribor снизилась с нынешних 3,9 до трех процентов, для плательщика это могло бы означать в среднем экономию около 100 евро в месяц, и это повысило бы ликвидность рынка“, – сказал Хабал.

По словам члена правления Uus Maa, коммерческие банки уже снизили собственные процентные ставки – если год назад они находились в среднем в диапазоне 1,8–2,2 процента, то сейчас обычными стали уже ставки 1,6–1,7%, а в случае особенно энергоэффективных домов, предложения могут быть еще более выгодными. „В этом году вместе с увеличением средней зарплаты и более выгодными процентными ставками рынок недвижимости должен начать постепенно оттаивать“, – поделился своим прогнозом Хабал.

„Сейчас количество заключаемых в месяц сделок уменьшилось по сравнению с пиком на 20–30%, и, поскольку экономика инертна, а перемены всегда достигают реальной жизни с задержкой, не стоит ожидать, что активность повысится сразу, но условия для этого есть. В случае серьезных изменений в экономике обычно проходят 12 месяцев, прежде чем рынок на них отреагирует, но сейчас можно ожидать, что к лету первые признаки улучшения проявятся и в обычной жизни. А до тех пор расклад будет в пользу покупателей, сила и возможность торговаться будет на их стороне“, – добавил Хабал.