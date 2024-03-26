ЭКСПЕРТ | Для человека с доходом 1700 евро в месяц лимит жилищного кредита с апреля увеличится на 21 000 евро(2)
Начиная с апреля обратиться в банк с ходатайством о жилищном кредите имеет смысл и всем тем, для кого постоянный рост цен на недвижимость делал покупку жилья недостижимой, поскольку максимальной суммы кредита, рассчитанной исходя из дохода, было недостаточно для оплаты покупки желаемого жилья. Изменение, внесённое Банком Эстонии в регуляции жилищных кредитов, означает, что максимальный лимит жилищного кредита для человека со средним доходом (около 1700 евро) в апреле увеличится на 21 000 евро.
Несмотря на то, что указ президента Банка Эстонии, которым устанавливается новый порядок расчета предельного соотношения платежей по кредиту и ежемесячного дохода плательщика, вступит в силу 1 апреля, честное слово, это не первоапрельский розыгрыш! При расчете платежеспособности клиента, ходатайствующего о жилищном кредите, банкам больше не придется добавлять к фактической процентной ставке 2% в качестве так называемого „стресс-теста“, чтобы учесть возможное увеличение Euribor, в силу которого общая процентная ставка превысит 6%.
Bigbank поддерживает это изменение, поскольку в нынешней экономической ситуации маловероятно, что ставка Euribor сможет вырасти ещё на 2%. Практический эффект от изменения порядка можно рассмотреть на примере среднестатистического жителя Таллинна. По данным Департамента статистики, в последнем квартале 2023 года среднемесячная брутто-зарплата в Таллинне составляла около 2200 евро, что, согласно калькулятору заработной платы, составляет около 1700 евро нетто.
Для ходатайствующего о жилищном кредите это математически означает, что, если ставка Euribor за 6 месяцев сегодня составляет, к примеру, 3,9%, и к ней добавляется рисковая маржа 1,7%, то рассчитанная сегодня процентная ставка, соответствующая платежеспособности клиента, будет на уровне 7,6% (3,9% + 1,7% + 2%), но с 1 апреля платежеспособность рассчитывается, исходя из ставки 6%. На практике изменение означает, что клиент с чистым доходом в 1700 евро и отсутствием других обязательств сегодня может получить кредит в размере максимум 120 000 евро, но, в соответствии с новой системой расчетов, он может получить кредит в размере 141 000 евро.
За спрос денег не берут!
Сегодня конкуренция на рынке жилищного кредитования работает лучше не только потому, что банки начали делать что-то по-другому, но и потому, что изменилось поведение клиентов. Если клиент запрашивает предложение по жилищному кредиту только от двух-трех самых крупных банков, то конкурировать между собой будут только эти банки, которые уже сегодня вполне удовлетворены своей долей рынка – логично, что особо выгодного предложения от них ждать не приходится. Однако, если клиент получит предложения от всех участников рынка, он может быть уверен, что выберет действительно наилучшее предложение, которое было составлено специально для него с учетом сегодняшней рыночной ситуации. В этом году несколько более мелких банков, заинтересованных в росте, делали клиентам хорошие предложения. Начало было положено январской кампанией Bigbank, в которой было четко заявлено, что никто не получит от банка предложения с маржей более 1,65%. Тогда и другие банки вышли на рынок с интересными предложениями, ориентированными на определенные, не столь многочисленные группы клиентов.
Банки всегда конкурировали друг с другом, во всяком случае, Bigbank с самого начала старался предоставить клиентам лучшие предложения на рынке, понятно, что и другие банки не собирались просто смотреть, как все клиенты берут жилищные кредиты в Bigbank – они тоже готовы корректировать свои предложения. Именно так должна работать конкуренция на свободном рынке. На форумах и в комментариях я часто встречала рекомендации самих клиентов: если вы хотите получить хорошие условия по кредиту, обязательно получите предложение от Bigbank, которое, как правило, будет лучше, чем предложение вашего домашнего банка, затем с этим предложением можно обратиться в свой домашний банк и тогда вы скорее всего получите оттуда более выгодное предложение, чем получили бы изначально. Просто надо самому быть активным, ведь за спрос денег не берут!