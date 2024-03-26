ЭКСПЕРТ | Для человека с доходом 1700 евро в месяц лимит жилищного кредита с апреля увеличится на 21 000 евро

Несмотря на то, что указ президента Банка Эстонии, которым устанавливается новый порядок расчета предельного соотношения платежей по кредиту и ежемесячного дохода плательщика, вступит в силу 1 апреля, честное слово, это не первоапрельский розыгрыш! При расчете платежеспособности клиента, ходатайствующего о жилищном кредите, банкам больше не придется добавлять к фактической процентной ставке 2% в качестве так называемого „стресс-теста“, чтобы учесть возможное увеличение Euribor, в силу которого общая процентная ставка превысит 6%.

Bigbank поддерживает это изменение, поскольку в нынешней экономической ситуации маловероятно, что ставка Euribor сможет вырасти ещё на 2%. Практический эффект от изменения порядка можно рассмотреть на примере среднестатистического жителя Таллинна. По данным Департамента статистики, в последнем квартале 2023 года среднемесячная брутто-зарплата в Таллинне составляла около 2200 евро, что, согласно калькулятору заработной платы, составляет около 1700 евро нетто.

Для ходатайствующего о жилищном кредите это математически означает, что, если ставка Euribor за 6 месяцев сегодня составляет, к примеру, 3,9%, и к ней добавляется рисковая маржа 1,7%, то рассчитанная сегодня процентная ставка, соответствующая платежеспособности клиента, будет на уровне 7,6% (3,9% + 1,7% + 2%), но с 1 апреля платежеспособность рассчитывается, исходя из ставки 6%. На практике изменение означает, что клиент с чистым доходом в 1700 евро и отсутствием других обязательств сегодня может получить кредит в размере максимум 120 000 евро, но, в соответствии с новой системой расчетов, он может получить кредит в размере 141 000 евро.

За спрос денег не берут!