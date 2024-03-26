Ставка шестимесячного Euribor снизилась
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, в понедельник опустилась до 3,855%, пишет rus.err.ee.
Последний раз ставка Euribor была ниже этого уровня 1 февраля, когда она составляла 3,832%.
На пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
Если ранее аналитики прогнозировали, что к концу этого года Euribor может опуститься до 2,5%, то теперь они начинают пересматривать свои оценки. По оценке SEB, ставка Euribor к концу 2024 года не опустится ниже 3%.
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