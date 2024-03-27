27.03.2024, 07:07
Трудности на строительном рынке Швеции поставили эстонскую компанию на грань банкротства
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Турбулентность шведского строительного рынка оказалась фатальной для эстонской компании Teca Projekt. На прошлой неделе на компанию был наложен запрет на продажу, и она находится всего в шаге от банкротства, пишет dv.ee.
По словам руководителя и единственного владельца Teca Projekt OÜ Егора Золотухина, ситуация именно такова, какой она указана в регистре.
Является ли следующим шагом для компании банкротство? „Возможно“, – ответил Золотухин.
Он пояснил, что последние годы были трудными для компании, и произошли серьезные изменения в экономической среде, такие как рост цен на материалы, экономический спад и последствия войны в Украине.