Трудности на строительном рынке Швеции поставили эстонскую компанию на грань банкротства

По словам руководителя и единственного владельца Teca Projekt OÜ Егора Золотухина, ситуация именно такова, какой она указана в регистре.

Он пояснил, что последние годы были трудными для компании, и произошли серьезные изменения в экономической среде, такие как рост цен на материалы, экономический спад и последствия войны в Украине.