Застройщики – о недвижимости в Испании: привлекательно, но есть загвоздка

Как выглядит покупка жилья за границей (Испания и т. д.) с точки зрения застройщика? Каковы причины? Как это повлияет на рынок жилья Эстонии?

Генеральный директор Everaus Янар Муттик:

Приобретение недвижимости за границей – это скорее удел богатых людей, которые покупают недвижимость без банковского кредита. Конечно, в нынешней геополитической ситуации есть люди, которые об этом задумываются, и я не исключаю, что их может быть на несколько процентов больше, чем раньше, но на самом деле эти сделки пока составляют весьма незначительную долю от общего числа сделок.

Безусловно, на инвестиции эстонцев за рубежом повлиял и тот факт, что многие наши маклеры работают за границей, например, в Испании, Бали, Дубае и Таиланде. Зарубежная недвижимость активно продается и на нашем рынке, и требуется меньше смелости, если посредником при продаже выступает соотечественник.

Однако при изначально обещанных 15-20% доходности нельзя забывать, что покупка и продажа недвижимости за рубежом обходится очень дорого.