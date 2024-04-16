Недвижимость
16.04.2024, 09:37

ГРАФИКИ | Что в условиях войны и санкций происходит с недвижимостью резидентов РФ в Эстонии

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ФОТО: M.Pakats | Shutterstock.com via PuzzlePix

В последние годы резиденты РФ совершают в Эстонии ежегодно в среднем 500 сделок с недвижимостью, пишет Ärileht.

Эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк пишет в LinkedIn, что, по данным Земельного департамента, в 2023 году резиденты иностранных государств совершили в Эстонии 1205 сделок по отчуждению квартир на общую сумму 57 миллионов евро. Больше всего сделок было совершено резидентами РФ – 424. Следом за ними идут резиденты Финляндии с 420 сделками.

„Общий оборот сделок по отчуждению резидентами России составил 9,7 миллиона евро, а для финнов – 24,4 миллиона евро. Другими словами, проданные финнами квартиры были значительно дороже“, – пишет Тоомпарк.

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