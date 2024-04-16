ГРАФИКИ | Что в условиях войны и санкций происходит с недвижимостью резидентов РФ в Эстонии

Эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк пишет в LinkedIn, что, по данным Земельного департамента, в 2023 году резиденты иностранных государств совершили в Эстонии 1205 сделок по отчуждению квартир на общую сумму 57 миллионов евро. Больше всего сделок было совершено резидентами РФ – 424. Следом за ними идут резиденты Финляндии с 420 сделками.