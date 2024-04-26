Ремонт и стройка
26.04.2024, 12:18

Важно знать! В съемном жилье лучше ничего самому не ремонтировать и не устанавливать: это может влететь в копеечку

 
ФОТО: Malikov Aleksandr | Shutterstock via Puzzlepix

Для арендатора может стать неожиданностью что произведенные на его усмотрение в квартире ремонтные работы или установка оборудования может привести к солидному требованию о возмещении ущерба.

Арендатор, проживающий в съемной квартире в Финляндии, решил установить в жилище посудомоечную машину без разрешения владельца, пишет Iltalehti. Владельцу это не понравилось, поскольку установка привела к стойким повреждениям из-за воды. Он подал на арендатора в суд, и на того легли все судебные издержки. В общей сложности арендатору пришлось раскошелиться на более чем 50 000 евро.

Это недавнее судебное дело стало печальным напоминанием о том, что самовольный ремонт в съемной квартире может вылиться в копеечку.

Какие правила действуют в Эстонии?

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