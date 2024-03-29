29.03.2024, 12:38
Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам в феврале составила 5,53%
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Средняя процентная ставка по выдаваемым в Эстонии жилищным кредитам с обеспечением в феврале составила 5,53%, пишет rus.err.ee.
Это на 0,01 процентного пункта выше, чем в январе, а также на 0,63 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Банка Эстонии.
Процентная ставка включает как банковскую маржу, так и Euribor.
Объем жилищных кредитов, выданных жителям Эстонии в феврале, составил 123 млн евро, что на 22 млн евро больше, чем в январе, и на 7 млн евро меньше, чем за тот же период прошлого года.