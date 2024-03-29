Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам в феврале составила 5,53%

Это на 0,01 процентного пункта выше, чем в январе, а также на 0,63 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Банка Эстонии.

Объем жилищных кредитов, выданных жителям Эстонии в феврале, составил 123 млн евро, что на 22 млн евро больше, чем в январе, и на 7 млн евро меньше, чем за тот же период прошлого года.