ЭКСПЕРТ | В каком случае страхование покрывает причиненный арендатором ущерб?
Для многих людей сдача недвижимости в аренду является важным источником дополнительного дохода, однако передача собственного жилья посторонним людям всегда сопряжена с определенным риском, поскольку, несмотря на тщательную проверку данных арендатора, его образ жизни может отличаться от образа жизни арендодателя. В результате при прекращении договора может возникнуть спор о том, кто должен возместить ущерб. Эксперт по продуктам страхования жилья Balcia Елизавета Дрижирук рассказывает о распространенных спорных вопросах и объясняет, в каких случаях стоит обратиться за помощью в страховую компанию.
Согласно статистике, страхование жилья оформлено у 70 процентов жителей Эстонии, однако лишь немногие из них знают в деталях, какие именно случаи покрывает страхование. По результатам последней переписи населения, 18,3% жителей Эстонии сдают свое жилье в аренду, поэтому страховым компаниям приходится довольно часто заниматься возмещением ущерба, причиненного арендаторами. Несмотря на то, что собственник жилья при его сдаче в аренду не меняется, и обычное страхование жилья продолжает действовать в случае, например, пожара, стихийных бедствий или других происшествий, предусмотренных условиями, для возмещения ущерба, причиненного арендаторами, необходимо оформить дополнительное страховое покрытие к страхованию жилья.
„В таком случае возмещению будет подлежать ущерб, причиненный арендаторами умышленно, такой как, например, созданные детьми с помощью фломастеров произведения искусства на обоях, сломанная мебель или потерянный доход от аренды“, – сказала Дрижирук.
Менеджер по продуктам страхования жилья Balcia приводит следующие примеры возникновения спора между арендатором и арендодателем относительно возмещения ущерба.
Рисунки детей на стене. Хотя протекающие или лопнувшие трубы и являются одной из самых серьезных причин ущерба в домах, и в принципе каждому понятно, что такое происшествие является страховым случаем, многие не знают, что страховое возмещение можно потребовать и в том случае, если дети испачкали стены, разрисовав их.
Сломанная мебель или бытовая техника. Если арендатор вел себя в съемном жилье недоброхозяйски и поломал там мебель и бытовую технику, собственник жилья также может обратиться к страховой компании за компенсацией. Страховка не применяется в том случае, если жилье было предоставлено в аренду на короткий период времени, например, через какую-нибудь платформу по аренде. Однако при правильно составленном и заключенном договоре аренды собственник жилья все равно будет защищен от таких неприятностей.
Недостаточная уборка. На эстонском рынке аренды возникали случаи, когда арендодатель после окончания срока аренды возвращал владение жилплощадью, однако в результате неаккуратного образа жизни арендатора, например, стена кухни была повреждена из-за постоянных брызг жира, или же плесень в ванной начала проедать силикон. Такой случай не покрывается страховкой, так как он представляет собой результат естественной эксплуатации.
Ущерб, причиненный домашними животными. Достаточно обычны случаи, когда привезенное в арендуемое жилье животное со временем что-нибудь портит. Например, кошки любят регулярно драть мягкую мебель, а выпущенный в комнату попугай способен ловко залезать во всевозможные углы. Ущерб, причиненный домашними животными арендаторов, как правило, страхованием не покрывается.
Потеря арендной платы. В случае, если в результате причиненного арендаторами ущерба арендодатель теряет арендную плату, поскольку квартиру невозможно сразу же сдать повторно, за компенсацией за потерянный доход можно обратиться к страховой компании.
„Связанные со страхованием жилья случаи могут быть самыми разными, и то, что именно покрывает страхование, также может различаться в зависимости от договора страхования и страховой компании. Поэтому при заключении договора страхования всегда важно тщательно ознакомиться с пунктами договора, и, если что-то останется неясным, всегда можно задать вопрос представителю страховой компании. Время от времени стоит перечитывать договор страхования, чтобы освежить память и хорошо запомнить важные нюансы условий страхования“, – подчеркнула Елизавета Дрижирук, менеджер по продуктам страхования жилья Balcia Eesti.