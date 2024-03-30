ЭКСПЕРТ | В каком случае страхование покрывает причиненный арендатором ущерб?

Согласно статистике, страхование жилья оформлено у 70 процентов жителей Эстонии, однако лишь немногие из них знают в деталях, какие именно случаи покрывает страхование. По результатам последней переписи населения, 18,3% жителей Эстонии сдают свое жилье в аренду, поэтому страховым компаниям приходится довольно часто заниматься возмещением ущерба, причиненного арендаторами. Несмотря на то, что собственник жилья при его сдаче в аренду не меняется, и обычное страхование жилья продолжает действовать в случае, например, пожара, стихийных бедствий или других происшествий, предусмотренных условиями, для возмещения ущерба, причиненного арендаторами, необходимо оформить дополнительное страховое покрытие к страхованию жилья.

„В таком случае возмещению будет подлежать ущерб, причиненный арендаторами умышленно, такой как, например, созданные детьми с помощью фломастеров произведения искусства на обоях, сломанная мебель или потерянный доход от аренды“, – сказала Дрижирук.

Менеджер по продуктам страхования жилья Balcia приводит следующие примеры возникновения спора между арендатором и арендодателем относительно возмещения ущерба.

Рисунки детей на стене. Хотя протекающие или лопнувшие трубы и являются одной из самых серьезных причин ущерба в домах, и в принципе каждому понятно, что такое происшествие является страховым случаем, многие не знают, что страховое возмещение можно потребовать и в том случае, если дети испачкали стены, разрисовав их.

Сломанная мебель или бытовая техника. Если арендатор вел себя в съемном жилье недоброхозяйски и поломал там мебель и бытовую технику, собственник жилья также может обратиться к страховой компании за компенсацией. Страховка не применяется в том случае, если жилье было предоставлено в аренду на короткий период времени, например, через какую-нибудь платформу по аренде. Однако при правильно составленном и заключенном договоре аренды собственник жилья все равно будет защищен от таких неприятностей.