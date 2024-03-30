Конкурс для КТ: как можно получить пособие на улучшение пожарной безопасности в домах

Член правления Союза квартирных товариществ Эстонии Урмас Марди признает, что во многих товариществах необходимые работы, к сожалению, не выполняют из-за отсутствия денег. „Обеспечение пожарной безопасности в многоквартирных домах очень важно, и помощь в виде конкурса на финансирование таких проектов приветствуется“, – говорит Марди.

„Перечень неограничен, и КТ могут подавать ходатайства о финансировании разных работ, которые улучшают пожарную безопасность всего многоквартирного дома. Финансирование не направлено на работы в квартирах“, – уточняет Варблане.

„Полученные ходатайства рассматривает оценочная комиссия, которая решает, какие проекты будут финансировать. В соответствии с рейтингом, созданным на основании совокупных оценок, ходатайства будут удовлетворяться, пока не будет исчерпан бюджет проекта“, – говорит специалист по коммуникациям Союза страховых обществ Кати Варблане .

По состоянию на 14 марта в EKSL поступило всего 6 ходатайств – на суммы от 1000 до 5000 евро. Ходатайства поступили от КТ из северного, восточного и западного регионов Эстонии.

Заявки на финансирование принимают до 1 апреля. КТ может подать заявку на получение до 5000 евро для реализации своего проекта, при этом самофинансирование должно составлять не менее 50 процентов. Решение экспертной комиссии о финансировании будет объявлено не позднее 2 мая.

„Из всех несчастных случаев именно пожары приводят к самым трагическим последствиям. Союз страховых обществ хочет помочь КТ улучшить пожарную безопасность. Именно поэтому EKSL впервые проводит конкурс, чтобы КТ могли сделать что-то ощутимое для повышения пожарной безопасности в своих многоквартирных домах и получить средства на финансирование соответствующих проектов“, – говорится в пресс-релизе EKSL.

В рамках конкурса квартирные товарищества могут ходатайствовать о финансовой поддержке – например, для установки противопожарных дверей и ремонта проемов в противопожарных зонах.

По данным EKSL, в Эстонии насчитывается 25 тысяч квартирных товариществ и заключено около 12 тысяч договоров страхования многоквартирных домов, обеспечивающих защиту в случае пожара.

Опасность от электричества и окурков

Как говорят в Спасательном департаменте, в многоквартирных домах пожары все же чаще возникают в квартирах, а именно – в гостиных, на кухнях, в спальнях и на балконах.

„Из помещений общего пользования пожары чаще возникают на лестницах и в подвалах, – говорит Тийна Кийль, эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента. – Чаще всего пожары в многоквартирных домах начинаются из-за небрежности при использовании открытого огня и отопительных систем, при приготовлении пищи, также причинами пожара могут стать неполадки с электричеством или курение. Причем электричество и курение являются наиболее распространенными из этих причин. В первом случае пожары возникают как из-за неисправности электроустановок и электрооборудования, так и из-за их ненадлежащего использования. Во втором случае проблемой является курение в помещениях (в гостиной, в спальне), на своем балконе (так, что окурки попадают на чужие балконы), а также в помещениях общего пользования многоквартирного дома – в подвале, подъезде, на общих балконах. Также горящие окурки попадают в мусорные шахты“.

Специалист добавляет, что устаревающие здания и их технические системы, в т. ч. электроснабжение и отопление, уже сами по себе представляют угрозу.

«Для предотвращения пожаров обязательно надо содержать в порядке электрические системы и установки. Регулярные аудиты находящихся в совместном пользовании электроустановок в многоквартирных домах – обязательны. Если пожар все же возникнет, то для предотвращения больших ущербов важно как можно раньше обнаружить его. Датчики дыма можно было бы установить также на площадях общего пользования, чтобы еще больше снизить риск пожара, который создают курящие жильцы дома. Также важно, чтобы противопожарные секции здания были целостными, в т. ч. должны быть правильные противопожарные двери и проходы. Очень важно, чтобы эти противопожарные двери были заперты. Кроме того, должны быть правильно задокументированы реновация и\или перестройка квартир и дома.

Важно! Заявитель не должен иметь задолженностей перед государством (по налогам, экологическим сборам и т. д.), а также пеней или долгосрочных задолженностей перед кредитными учреждениями и поставщиками услуг.

Представители ходатая, в том числе – ни один член правления КТ, не должны иметь наказаний за экономическую или профессиональную деятельность, а также правонарушения против имущества или общественного доверия.

Пошаговая инструкция Как подать ходатайство для участия в конкурсе? Ознакомьтесь с правилами участия на сайте www.lkf.ee/et/korteriyhistu Получите как минимум одно ценовое предложение на планируемые работы и приложите его к ходатайству. Заполните и подпишите ходатайство. Бланк находится на www.lkf.ee/et/korteriyhistu Добавьте фотографии того, что планируется отремонтировать, чтобы было видно, в каком состоянии объекты находятся в данный момент. Документы, заверенные цифровой подписью, надо отправить на электронный адрес info@eksl.ee Первичное рассмотрение ходатайства занимает до 14 дней с момента его подачи. Если оно не соответствует критериям конкурса, Союз страховых обществ письменно сообщит об этом квартирному товариществу с указанием недочетов. Если они будут исправлены, КТ сможет продолжить участие в конкурсе на финансирование.