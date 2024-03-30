Конкурс для КТ: как можно получить пособие на улучшение пожарной безопасности в домах(1)
Союз страховых обществ Эстонии (EKSL) выделит 40 000 евро на повышение пожарной безопасности квартирных товариществ (КТ). Все КТ могут участвовать в конкурсе. Ходатайство надо подать до 1 апреля. На что именно можно получить деньги – выясняла „МК-Эстония“.
В рамках конкурса квартирные товарищества могут ходатайствовать о финансовой поддержке – например, для установки противопожарных дверей и ремонта проемов в противопожарных зонах.
„Из всех несчастных случаев именно пожары приводят к самым трагическим последствиям. Союз страховых обществ хочет помочь КТ улучшить пожарную безопасность. Именно поэтому EKSL впервые проводит конкурс, чтобы КТ могли сделать что-то ощутимое для повышения пожарной безопасности в своих многоквартирных домах и получить средства на финансирование соответствующих проектов“, – говорится в пресс-релизе EKSL.
Заявки на финансирование принимают до 1 апреля. КТ может подать заявку на получение до 5000 евро для реализации своего проекта, при этом самофинансирование должно составлять не менее 50 процентов. Решение экспертной комиссии о финансировании будет объявлено не позднее 2 мая.
По состоянию на 14 марта в EKSL поступило всего 6 ходатайств – на суммы от 1000 до 5000 евро. Ходатайства поступили от КТ из северного, восточного и западного регионов Эстонии.
„Полученные ходатайства рассматривает оценочная комиссия, которая решает, какие проекты будут финансировать. В соответствии с рейтингом, созданным на основании совокупных оценок, ходатайства будут удовлетворяться, пока не будет исчерпан бюджет проекта“, – говорит специалист по коммуникациям Союза страховых обществ Кати Варблане.
В рамках конкурса EKSL поддерживает строительные, реновационные и ремонтные работы, которые улучшают пожарную безопасность в многоквартирном доме.
„Перечень неограничен, и КТ могут подавать ходатайства о финансировании разных работ, которые улучшают пожарную безопасность всего многоквартирного дома. Финансирование не направлено на работы в квартирах“, – уточняет Варблане.
Член правления Союза квартирных товариществ Эстонии Урмас Марди признает, что во многих товариществах необходимые работы, к сожалению, не выполняют из-за отсутствия денег. „Обеспечение пожарной безопасности в многоквартирных домах очень важно, и помощь в виде конкурса на финансирование таких проектов приветствуется“, – говорит Марди.
По данным EKSL, в Эстонии насчитывается 25 тысяч квартирных товариществ и заключено около 12 тысяч договоров страхования многоквартирных домов, обеспечивающих защиту в случае пожара.
Опасность от электричества и окурков
Как говорят в Спасательном департаменте, в многоквартирных домах пожары все же чаще возникают в квартирах, а именно – в гостиных, на кухнях, в спальнях и на балконах.
„Из помещений общего пользования пожары чаще возникают на лестницах и в подвалах, – говорит Тийна Кийль, эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента. – Чаще всего пожары в многоквартирных домах начинаются из-за небрежности при использовании открытого огня и отопительных систем, при приготовлении пищи, также причинами пожара могут стать неполадки с электричеством или курение. Причем электричество и курение являются наиболее распространенными из этих причин. В первом случае пожары возникают как из-за неисправности электроустановок и электрооборудования, так и из-за их ненадлежащего использования. Во втором случае проблемой является курение в помещениях (в гостиной, в спальне), на своем балконе (так, что окурки попадают на чужие балконы), а также в помещениях общего пользования многоквартирного дома – в подвале, подъезде, на общих балконах. Также горящие окурки попадают в мусорные шахты“.
Специалист добавляет, что устаревающие здания и их технические системы, в т. ч. электроснабжение и отопление, уже сами по себе представляют угрозу.
«Для предотвращения пожаров обязательно надо содержать в порядке электрические системы и установки. Регулярные аудиты находящихся в совместном пользовании электроустановок в многоквартирных домах – обязательны. Если пожар все же возникнет, то для предотвращения больших ущербов важно как можно раньше обнаружить его. Датчики дыма можно было бы установить также на площадях общего пользования, чтобы еще больше снизить риск пожара, который создают курящие жильцы дома. Также важно, чтобы противопожарные секции здания были целостными, в т. ч. должны быть правильные противопожарные двери и проходы. Очень важно, чтобы эти противопожарные двери были заперты. Кроме того, должны быть правильно задокументированы реновация и\или перестройка квартир и дома.